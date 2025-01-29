Білецький тепер в аніме: 3-я штурмова показала епічний рекламний ролик (відео)

У мережі вимагають багатосерійного продовження

Третя штурмова бригада, яка вже стала відомою завдяки нестандартному підходу до реклами, випустила новий ролик. На цей раз він був виконаний у стилі аніме.

Відеозапис був оприлюднений у Facebook бригади. Ролик присвячений війні та показує молодих українців, які приєдналися до лав захисників.

"Запитуєш себе, у якому світі хотів би жити? Обирай всесвіт Третьої штурмової! Вивозь війну у сучасному й найбільшому підрозділі Збройних сил. Керуй роботами, знищуй зло. Підтримуй своїх, двіжуй на максималках і стань живою легендою цієї боротьби", — йдеться у підписі до відео.

На кадрах можна помітити той самий банер із попередньою рекламою, який викликав запеклі суперечки в мережі через "об’єктивізацію жінок" та російських військових в образі зомбі. Один із них навіть у кадрі встиг пограти в "Сталкер 2", а інший почитати газету про наболілу тему переговорів.

Ролик показує двох дітей, які змушені ховатись у захопленому росіянами будинку, а потім шлях молоді у лавах української армії. Закінчується він зображенням командира бригади Андрія Білецького теж у анімешному стилі.

У мережі ж нагадали, що Білецький вів дискусії щодо ролі аніме ще 2019 року.

Користувачі тим часом вимагали повноцінного продовження з хорошим сюжетом, яке буде розраховане на міжнародну аудиторію, тоді як інші зазначили, що сюжет ролика виявився трохи зім’ятим. Також знайшлися й ті, хто запідозрив, що ролик спеціально розрахований на те, щоб залучити до бригади осіб, які ще не досягли мобілізаційного віку.

Варто зазначити, що в Японії ентузіасти страйкболу і просто мілітарні косплеєри стежать за темою російської війни проти України ще з 2014 року. При цьому особистість Білецького їм теж добре знайома.

Як повідомлялося раніше, у 47-й бригаді зробили рімейк рекламного ролика ЗСУ 20-річної давності, і навіть залучили до нього того самого актора.