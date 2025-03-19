Росіяни вдарили балістикою по залізниці, чи змінився рух потягів

Залізничники зробили все можливе

Росія завдала повторний удар по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини 19 березня. Поранення отримали четверо залізничників.

Про це повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця" (УЗ). За попередньою інформацією, ворожа армія вдарила по регіону балістичною ракетою.

"Друга лише за сьогодні ворожа атака по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини. Поранено чотирьох залізничників, з них двоє – у тяжкому стані. Їм надається медична допомога. Попередньо удар завдано балістичною ракетою", — ідеться в повідомленні УЗ в Телеграм в середу.

Залізничники доклали всіх зусиль, щоб ворожі удари не вплинули на рух пасажирських поїздів, сказано в повідомленні.

Також сьогодні під ранок ворог вдарив дронами по енергосистемі залізниці на Дніпропетровщині. Тоді повідомлялося про знеструмлені ділянки, але рух поїздів курсував за графіком.

Раніше "Телеграф" писав, що в ніч на середу 19 березня у Києві та Київській області лунали вибухи. Через ворожий обстріл у Бучанському районі 60-річний чоловік отримав поранення обох нижніх кінцівок, його госпіталізували. За попередньою інформацією в трьох населених пунктах району пошкоджені та частково зруйновані 9 приватних будинків. В трьох таунхаусах спалахнули пожежі, їх ліквідували.