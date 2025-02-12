Водіїв чекають цифрові перевірки транспорту: що важливо знати

Український транспорт під пильним цифровим контролем: Кабмін схвалив зміни

Кабінет Міністрів України схвалив ініціативу цифровізації рейдових перевірок комерційного транспорту, зокрема вантажівок та автобусів. Йдеться про запуск проєкту єІнспектор.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій. Проєкт під назвою єІнспектор передбачає впровадження цифрових механізмів контролю та фіксації результатів перевірок.

Що зміниться?

Запровадження цифрового підходу дозволить інспекторам Укртрансбезпеки користуватися уніфікованими чек-листами для перевірки транспортних засобів. Це мінімізує людський фактор та зменшить можливість корупційних зловживань під час контрольних заходів.

"Цифровізація рейдових перевірок дозволить мінімізувати людський фактор під час контрольних заходів, адже інспектор повинен буде послуговуватись чітким цифровим алгоритмом", — зазначив Віцепрем'єр-міністр з відновлення — Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Як працюватиме цифрова перевірка?

Інспектори використовуватимуть затверджений Мінрозвитку чек-лист перевірки.

Результати перевірки фіксуватимуться автоматично в цифровій системі.

Процедура займатиме менше часу, що спростить контроль за посадовими особами.

Коли запрацює новий механізм?

Постанова набуде чинності через три місяці після офіційної публікації, а повноцінний запуск оновленої системи перевірок очікується у травні 2025 року.

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