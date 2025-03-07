Трамп завербований Росією? Штучний інтелект оцінив імовірність цього і пояснив висновок

"Телеграф" розповідає, що думає штучний інтелект про вербування Трампа

Дональд Трамп не один раз робив скандальні заяви проти України, а в деяких випадках навіть міг сказати хороші речі в бік Володимира Путіна. Це наштовхує на думку, чи не завербований президент США Росією?

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Grok з питанням, яка ймовірність того, що президент Америки завербований Російською Федерацією. Першим, що відповів чат було те, що це може бути спекуляцією та чіткої відповіді, заснованої на доказах, немає.

На думку нейромережі Grok, наразі немає перевірених доказів, які б стверджували, що Трамп був завербований Росією. Штучний інтелект пише, що це пов'язано з політичними дискусіями, розслідуваннями та медійними спекуляціями.

Grok вважає, що це також може бути пов’язано із розслідуванням спецпрокурора Роберта Мюллера. У його звіті за 2019 рік, як пише нейромережа, йшлося, що Росія намагалася у 2016 році вплинути на виборчий процес у США. Проте прямих доказів змови між кампанією Трампа та російським урядом, немає. У звіті не йшлося про контакти чи зв’язки, що дало простір для подальших теорій.

Штучний інтелект каже, є аргументи, що президент Америки може бути пов'язаний чи завербований РФ. В аргументах йдеться, що є нібито зв'язки Дональда Трампа з російськими мільйонерами або компаніями. А також наявність публічних заяв, які сприймаються позитивно в сторону Путіна. Нейромережа звернула увагу і на те, що є інтерес Росії, аби послабити політичну стабільність в США, а це може зробити Трампа "корисним інструментом", навіть без вербування.

Grok наводить і аргументи, чому президент Америки не може бути пов'язаний з Росією, як агент. На його думку, є відсутність конкретних доказів, записів чи свідчень про вербування. Також у повідомленні йдеться, що таке звинувачення базується не на доказах, а припущеннях. Для роботи, як агента Росії, то Трамп як публічна особа з хаотичним стилем поведінки здається малоймовірним кандидатом.

Окрім цього, чат додає, що якщо оцінювати суб’єктивно, шанси того, що Дональд Трамп завербований Росією можуть коливатися від низьких (5–10%) до помірних (20–30%).

Раніше "Телеграф" писав, що демократи розкритикували виступ Трампа і назвали його слова "заграванням до Путіна".