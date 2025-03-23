Сбой "Укрзализныци" затянулся: на вокзале в Киеве коллапс, страдают даже военные

"Хорошие новости" обещают на первую половину 24 марта

В работе онлайн-сервисов "Укрзализныци" в воскресенье, 23 марта, произошел масштабный сбой. Из-за этого заказать билеты на поезд можно было лишь на кассах вокзалов.

Как сообщают местные telegram-каналы, из-за этого на кассах образовались огромные очереди. В самой "УЗ" отмечают, что сотрудники компании приняли повышенную нагрузку, чтобы движение не останавливалось.

Кроме того, там предоставили возможность вернуть свой билет с отправкой 23-24 марта в режиме онлайн. Однако сделать это попросили хотя бы за час до отправки.

"Специалисты работают круглосуточно, чтобы уже завтра в первой половине дня дать приятные обновления. Спасибо за ваше терпение и теплые слова поддержки. Продолжаем работу", — говорится в сообщении.

Из-за этого же заказать билет нельзя через приложение для военных "Армия+".

В то же время "Труха" сообщила, что на Центральном вокзале Киева вечером наблюдались огромные очереди, в которых приходится стоять около 40-50 минут. При этом там работало четыре кассы на покупку билетов внутри Украины и еще две на международные перевозки.

Как сообщалось ранее, клиенты компании ранее жаловались на то, что на маршруте Киев-Львов не хватает поездов. На других затребованных маршрутах поездов и вовсе нет.