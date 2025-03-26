Російське судно спалахнуло біля берегів Південної Кореї: що відомо про постраждалих

Шість моряків постраждали

Біля берегів Південної Кореї спалахнуло російське рефрижераторне судно Crystal Asia. За попередньою інформацією, подія сталася через пошкодження турбіни у машинному відділенні.

Про це повідомило місцеве видання segye.com. Зазначається, що аварія сталася неподалік порту Камчхон у місті Пусан.

На борту було 23 члени екіпажу, з яких 22 — громадяни Росії. Шестеро моряків отримали поранення, двох із них доставили до лікарні у тяжкому стані із серйозними опіками. За деякими даними, аварія супроводжувалася вибухом.

"Ми отримали повідомлення від посадової особи на судні про те, що "дим був викликаний відмовою двигуна". Ми плануємо розслідувати точну причину аварії та масштаб збитків на основі підтвердження факту наявності слідів вибуху всередині судна", — повідомив корейським ЗМІ представник берегової охорони.

Інформацію пізніше підтвердило генконсульство Росії у Пусані, яке повідомило, що всі постраждалі є росіянами.

Як повідомлялося раніше, 10 березня біля узбережжя Британії сталася аварія за участю двох суден : американського танкера Stena Imaculate та португальського контейнеровозу Solong. Обидва кораблі після зіткнення спалахнули, в море потрапила велика кількість пального.