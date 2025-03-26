Перевозив VIP-гостей? Над Ужгородом радари "засікли" загадковий приватний літак

Це не перший раз, коли літаки помічають над Україною

У небі над Ужгородом нібито зафіксували приватний літак. Йдеться про борт Cessna Citation XLS+ із бортовим номером S5-BBC, який виконував рейс із Сучави (Румунія) до Берліна (Німеччина).

За даними Flightradar24, літак вилетів із румунської Сучави о 17:06 за київським часом і мав прибути до Берліна о 17:58. У цей проміжок сервіс показав його траєкторію, яка нібито перетинала повітряний простір України над Ужгородом.

Втім, така інформація не завжди означає фактичне порушення повітряного простору. Поява літака на мапі Flightradar24 над Україною може бути пов'язана з технічним збоєм або спотворенням GPS-сигналу. Таке вже траплялося — наприклад, із пасажирськими рейсами, які "залітали" на радари над Харковом чи Чернівцями, попри офіційно закритий повітряний простір України.

Ймовірними причинами появи літака на мапі можуть бути: неправильна обробка даних сервісом, перешкоди в роботі GPS, збої в наземних станціях або ефекти радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії повітряний простір над Україною залишається офіційно закритим для цивільної авіації.

Раніше "Телеграф" розповідав, що над Львовом радари "засікли" два пасажирські літаки. Один борт прямував з Гельсінкі в Доху, інший — зі Стамбула до Вільнюса.