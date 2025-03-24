Утром работаешь – день отдыхаешь: пенсионерам предлагают работу с приятной оплатой
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Работа не тяжелая
Работа для пенсионеров сейчас в Украине на вес золота. Найти нужную вакансию отнимает много времени и сил, но есть хорошее предложение для людей пожилого возраста.
Соответствующее объявление появилось на сайте по поиску работы. Работодатель предлагает вакансию уборщика на неполный рабочий день с хорошей оплатой.
Необходимо убирать в мужской парикмахерской. Она находится в центре столицы.
Как и на любой работе, здесь тоже нужно быть осведомленным в своем деле. В объявлении указано, что нужно знать правила санитарии и гигиены. А также быть аккуратным, пунктуальным, культурным, усердным, внимательным и ответственным. Если вы подходите таким критериям – работа ваша.
Что нужно делать
- влажная и сухая уборка парикмахерской (50 кв.м.);
- вынос мусора в установленное место;
- уборка санузла и подсобного помещения;
- контролировать наличие в санузле моющих средств и приспособлений.
Условия работы
- график – 7 дней в неделю, уборка 1 раз в день (до 9:30).
- оклад — 9600 грн в месяц с еженедельной оплатой.
- молодой и дружеский коллектив.
- Тестовая уборка оплачивается (350 грн).
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