Ціни на паркомісця невпинно зростають: у яких містах найдорожчі
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Паркомісця дорожчають, а попит зростає! Огляд цін у Києві, Одесі, Львові та інших містах.
За рік вартість паркомісць в Україні зросла майже на 9%, а попит на них збільшився на 18%. Водночас кількість пропозицій на ринку скоротилася на 4,6%.
Як повідомляє Економічна правда, станом на лютий 2025 року середня ціна паркомісця в Україні перевищує 708 тис. грн, що на 8,7% більше, ніж у 2024 році. Найбільший інтерес до купівлі паркомісць спостерігається в Києві. Середня ціна паркомісця в столиці знизилася на 1,8%, досягнувши 879 тис. грн.
Загалом ціни на паркінг у великих містах переважно зростають. Найбільший приріст вартості зафіксовано у таких містах:
- Одеса – +14,7% (з 543 тис. грн до 623 тис. грн);
- Львів – +10% (з 567 тис. грн до 624 тис. грн);
- Дніпро – +8% (з 748 тис. грн до 808 тис. грн).
Що відбувається з цінами на місця на відкритих парковках?
На відміну від закритих паркінгів, купівля місць на відкритих майданчиках стала менш популярною. Попит на них знизився на 27,6%, а середня ціна впала на 3%, склавши 40 тис. грн. Також зменшилась і пропозиція – на 11,6%.
У деяких містах відбулося різке зниження вартості таких місць:
- Дніпро – -88,2% (з 169 тис. грн до 20 тис. грн);
- Київ – -38,2% (з 97 тис. грн до 60 тис. грн);
- Одеса – -9,8% (з 39 тис. грн до 35 тис. грн).
Найвища середня вартість місця на парковці зафіксована у Львові – 564 тис. грн, що на 13% більше, ніж у 2024 році.
Попит на купівлю паркомісць на відкритих стоянках суттєво скоротився у таких містах:
- Суми – -88%;
- Одеса – -57%;
- Київ – -31,6%;
- Львів – -20,9%.
У 2025 році спостерігається тенденція зростання цін та попиту на паркомісця в закритих паркінгах. Натомість попит на місця на відкритих майданчиках суттєво впав, що спричинило зниження їхньої вартості в низці міст.
Експерти прогнозують, що ця тенденція збережеться й надалі, оскільки автовласники дедалі більше віддають перевагу захищеним та зручним паркінгам.
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