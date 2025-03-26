Ціни на паркомісця невпинно зростають: у яких містах найдорожчі

Паркомісця дорожчають, а попит зростає! Огляд цін у Києві, Одесі, Львові та інших містах.

За рік вартість паркомісць в Україні зросла майже на 9%, а попит на них збільшився на 18%. Водночас кількість пропозицій на ринку скоротилася на 4,6%.

Як повідомляє Економічна правда, станом на лютий 2025 року середня ціна паркомісця в Україні перевищує 708 тис. грн, що на 8,7% більше, ніж у 2024 році. Найбільший інтерес до купівлі паркомісць спостерігається в Києві. Середня ціна паркомісця в столиці знизилася на 1,8%, досягнувши 879 тис. грн.

Загалом ціни на паркінг у великих містах переважно зростають. Найбільший приріст вартості зафіксовано у таких містах:

Одеса – +14,7% (з 543 тис. грн до 623 тис. грн);

– +14,7% (з 543 тис. грн до 623 тис. грн); Львів – +10% (з 567 тис. грн до 624 тис. грн);

– +10% (з 567 тис. грн до 624 тис. грн); Дніпро – +8% (з 748 тис. грн до 808 тис. грн).

Що відбувається з цінами на місця на відкритих парковках?

На відміну від закритих паркінгів, купівля місць на відкритих майданчиках стала менш популярною. Попит на них знизився на 27,6%, а середня ціна впала на 3%, склавши 40 тис. грн. Також зменшилась і пропозиція – на 11,6%.

У деяких містах відбулося різке зниження вартості таких місць:

Дніпро – -88,2% (з 169 тис. грн до 20 тис. грн);

– -88,2% (з 169 тис. грн до 20 тис. грн); Київ – -38,2% (з 97 тис. грн до 60 тис. грн);

– -38,2% (з 97 тис. грн до 60 тис. грн); Одеса – -9,8% (з 39 тис. грн до 35 тис. грн).

Найвища середня вартість місця на парковці зафіксована у Львові – 564 тис. грн, що на 13% більше, ніж у 2024 році.

Попит на купівлю паркомісць на відкритих стоянках суттєво скоротився у таких містах:

Суми – -88%;

Одеса – -57%;

Київ – -31,6%;

Львів – -20,9%.

У 2025 році спостерігається тенденція зростання цін та попиту на паркомісця в закритих паркінгах. Натомість попит на місця на відкритих майданчиках суттєво впав, що спричинило зниження їхньої вартості в низці міст.

Експерти прогнозують, що ця тенденція збережеться й надалі, оскільки автовласники дедалі більше віддають перевагу захищеним та зручним паркінгам.

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