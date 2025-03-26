Вбрання Зеленського пустили по світу? Українці бурхливо реагують на відео

Люди вкотре підтримали Україну та президента

Стиль Володимира Зеленського часто викликав резонанс не тільки в Україні, але й світі. Через вбрання президента України навіть сварились у Білому домі. Але його образ так полюбився людям, що навіть за кордоном почали шити одяг, який наближений до того, що вдягає глава держави.

Так, у Тік-Ток опублікували відео, де чоловік в одному магазинів показує три костюми, які схожі на стиль Зеленського. Автор відео позує у вбранні зеленого кольору, ймовірніше наближеному до стилю мілітарі.

Своє відео чоловік підписав так: "Набір Зеленського".

Також він показав, як виглядає й інше вбрання. Штани та сорочка є в чорному та бежевому кольорах.

"Набір Зеленського знову з'явився в нашому магазині. Подивіться на цей вид, у нього є 3 кольори. У кожного є розміри. Як бачите, набір Зеленського також має ширину", — каже чоловік на відео.

Українці відреагували

Користувачі мережі почали писати коментарі під відео. Вони залишали коментарі з приводу України.

Раніше "Телеграф" писав, що на "Оскарі" тонко потролили перепалку Трампа і Зеленського.