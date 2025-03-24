"Укрзалізниця" заявила про масштабну кібератаку. Що відомо про збій

Рух поїздів стабільний

"Укрзалізниця" заявила, що на її онлайн-системи здійснено масштабну таргетовану кібератаку. Відновлення всіх систем тривало всю минулу добу та триває зараз.

Про це повідомили в "Укрзалізниці". Її фахівці співпрацюють з кібердепартаментом Служби безпеки України.

"Ключове ворогові не вдалося: рух поїздів стабільний, вони курсують чітко без затримок та всі операційні процеси руху відлагоджено в резервному форматі. Залізниця продовжує рух попри фізичні атаки по інфраструктурі, не спинити її і найпідлішими кібератаками", — йдеться у повідомленні.

"Укрзалізниця" й раніше ставала обʼєктом кібератак ворога. Відтак в компанії впроваджені протоколи резервування.

"Остання атака була дуже системна, нетривіальна та багаторівнева, тому перед повним відновленням із "бекапів" фахівці УЗ, багатьох залучених партнерів та кібердепартаменту СБУ мають ретельно відтестувати сервіси на можливі вразливості", — пояснили в компанії.

Там додали, що станом на ранок 24 березня онлайн-продажі квитків лишаються недоступними. Протягом понеділка продаж квитків здійснюватиметься в офлайн-режимі.

Як працює "Укрзалізниця" 24 березня

квитки продаються через каси. Додано персоналу та розширено графіки роботи

на 24 та 25 березня активовано продаж міжнародних квитків у касах (зазвичай – тільки онлайн);

якщо ви не встигаєте придбати квиток через касу – прямуйте безпосередньо до потяга. Поїзні бригади поінформовані, як оформляти проїзд пасажирів на місці

Що відомо про збій в роботі "Укрзалізниці"

З ранку 23 березня був недоступний продаж квитків на "Укрзалізниці" через додаток або офіційний сайт. В компанії це пояснили технічним збоєм в IT системі. "Укрзалізниця" посилила додатковими працівниками залізничні каси на вокзалах.

Як розповідав "Телеграф", ввечері у неділю на касах утворилися величезні черги. Зокрема вони виникли на Центральному вокзалі Києва. Щоб купити квиток, в черзі доводилося стояти близько 40-50 хвилин. При цьому там працювало чотири каси на купівлю квитків усередині України та ще дві на міжнародні перевезення.