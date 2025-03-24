Каси "Укрзалізниці" вже працюють, але є проблеми: як повернути квиток

Біля кас утворилися черги

"Укрзалізниця" повідомила про поступове відновлення роботи на вокзалах по всій країні після масштабної кібератаки. В першу чергу, було посилено контроль над залізничними касами.

У Києві, зокрема, кількість відкритих кас подвоєно для полегшення процесу придбання квитків. Про це перевізник повідомив у соцмережах.

"Працівники вокзалів постійно моніторять черги. Наразі вони не більші, ніж за ранковою кавою, очікування становить близько 15 хвилин", — зазначають в "Укрзалізниці".

Для тих, хто планує поїздки, радять звертатися до кас в обідній час для зручності.

Однак деякі пасажири стикаються з деякими проблемами. Так, у коментарях до публікації пасажири повідомляють про труднощі у процесі повернення квитків, навіть після того, як вони зверталися до кас або намагалися скористатися онлайн-сервісами.

"Укрзалізниця" у відповідь зазначає, що для тих, хто хоче повернути квитки на поїзди, які мали відправлення 24 березня, є можливість скористатися онлайн-сервісом. Для цього достатньо надіслати скан-копію або фото квитка на електронну пошту services.uz.gov.ua@gmail.com разом з контактним номером телефону за принаймні одну годину до відправлення поїзда. Всі заявки обробляються протягом 3 діб після відновлення роботи системи.

Також користувачі мережі висловили свої обурення через затримки та непорозуміння з боку персоналу. Крім цього українці пишуть, що черги біля кас дійсно є.

Нагадуємо, що "Укрзалізниця" заявила, що на її онлайн-системи здійснено масштабну таргетовану кібератаку. Відновлення всіх систем тривало всю минулу добу та триває зараз.

Раніше "Телеграф" писав, як можна дістатися в інше місто під час збою в "Укрзалізниці". Придбати квитки на регіональні та міжнародні рейси українці можуть декількома способами.