"УЗ" отходит после кибератаки: что происходит на вокзалах (фото, видео)

В очередях приходится стоять больше десяти минут

После масштабной кибератаки "Укрзализныця" продолжает приходить в себя. Электронные сервисы компании по-прежнему не работают, а на вокзалах собираются длительные очереди.

О ситуации по состоянию на 19:30 понедельника 24 марта проинформировала пресс-служба "УЗ". Отмечается, что в настоящее время продолжается восстановление ключевых систем по резервным копиям.

В компании отметили, что ключевая система продажи билетов выдержала кибератаку, а потому кассы вокзалов продолжают работать в штатном режиме. В часы пик они работают в режиме максимальной готовности.

"Продажа билетов на все поезда в кассах осуществляется исключительно на ближайшие 2 дня: 24 и 25 марта. Это позволяет правильно управлять очередью, а также обеспечивать приоритетное оформление билетов для военнослужащих и других категорий пассажиров с неотложным путешествием. Ожидание в очереди минимизировано до 10-15 минут на крупнейших вокзалах страны", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, киевские telegram-каналы делятся снимками и видеозаписями того, что на столичном Центральном вокзале наблюдаются длительные очереди.

Как сообщалось ранее, народный депутат Александр Федиенко после кибератаки на "УЗ" предположил, что россияне хотели похитить информацию о передвижении военных поездов.