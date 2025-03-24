Нардеп назвав одну з імовірних причин атаки на "Укрзалізницю"

Він вказав на то, що зараз Україною курсують багато потягів військового призначення

Кібератака на "Укрзалізницю", яка сталася 23 березня та паралізувала онлайн-продаж квитків, могла стати наслідком витоку інформації. Таку думку висловив народний депутат (Слуга народу), член парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Олександр Федієнко.

Про це він написав у Telegram. На думку Федієнка, тих, хто влаштував кібератаку на компанію, мало цікавило зламати систему купівлі квитків, чи навіть паралізувати рух потягів.

Нардеп наголосив, що під час війни залізницею курсує багато потягів військового призначення. На його думку, саме це було причиною кібернападу. При цьому Федієнко не виключає, що він міг стати можливим через виток інформації.

"Я сподіваюсь що відповідні служби перевірять чи стався виток інформації, та наскільки вона критична", — пише він.

Що відомо про збій в роботі "Укрзалізниці"

З ранку 23 березня був недоступний продаж квитків на "Укрзалізниці" через додаток або офіційний сайт. В компанії це пояснили технічним збоєм в IT системі. "Укрзалізниця" посилила додатковими працівниками залізничні каси на вокзалах.

Як розповідав "Телеграф", ввечері у неділю на касах утворилися величезні черги. Зокрема вони виникли на Центральному вокзалі Києва. Щоб купити квиток, в черзі доводилося стояти близько 40-50 хвилин. При цьому там працювало чотири каси на купівлю квитків усередині України та ще дві на міжнародні перевезення.