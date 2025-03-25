Анна чи Ганна? Як українською правильно звучить це ім’я

Обидва варіанти популярні на території України

В українській мові є багато правил та нюансів, які збивають с пантелику звичайних людей. До прикладу, дехто й досі не розуміє правильно казати "Ганна" чи "Анна".

"Телеграф" розповість, яка з цих форм імені правильна і в чому різниця. Зауважимо, що на території сучасної України є як Анни, так і Ганни.

Як правильно: Анна чи Ганна

Ганна — це літературна та традиційна форма імені, яка зустрічається у багатьох творах українських письменників. Це ім'я збереглось в культурі нашого народу з давніх-давен, проте й досі популярне. Згідно з нормами української орфографії ця форма відповідає граматичним особливостям нашої мови.

Анна — міжнародний варіант іменні Ганна, який існує у більшості країн Заходу. Проте останнім часом на території сучасної України дівчат частіше називають Аннами, а не Ганнами. До того ж це ім'я зустрічається і в релігійному контексті. Наприклад, Свята Анна.

Плутанину між цими двома іменами посилює і скорочення форма — Аня, яка часто звучить у повсякденному житті.

Зауважимо, що як варіант Ганна, так і варіант Анна — є правильними і допустимими. Адже фактично це одне ім'я, яке має традиційну форму "Ганна", та міжнародну — "Анна".

Як правильно скорочувати ім'я Анна

Ганночка,

Ганнонька,

Ганнулечка,

Ганнуся,

Хана,

Аня,

Анничка

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно українською бажати доброї ночі.