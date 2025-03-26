Глава Соломенского ЗАГСа Киева задекларировала огромный дом во время войны, записанный на мужа

Кампания декларирования имущества и доходов продолжается до 23:59 31 марта

В разгар войны начальница Соломенского ЗАГСа Киева приобрела роскошный дом под столицей. Об этом стало известно из декларации Елены Бондарь, поданной в марте этого года по закону Украины "О предотвращении коррупции".

В декларации указан жилой дом площадью более 265 квадратных метров, который принадлежит мужу. Информация об этом находится в открытом доступе Единого государственного реестра деклараций.

Официально зарплата Елены Бондарь за 2024 год составила 507 444 гривны. Это примерно 42 тысяч гривен в месяц. При этом ее муж Владимир Бондарь, на которого оформлена элитная недвижимость, не имеет задекларированных доходов.

Согласно декларации, дом пара купила в августе 2022 года в селе Бузова Бучанского района под Киевом. Следует отметить, что это имущество фигурировало и в прошлогодней декларации женщины.

Площадь жилья составляет 265,4 квадратных метра. Его стоимость не указана. Подобные дома в этом населенном пункте на сайтах продаж недвижимости предлагаются по цене более 10 миллионов гривен.

В этом же селе у семьи есть земельный участок площадью 1500 квадратных метров, который муж Елены приобрел еще в 2005 году.

Кроме роскошного дома под Киевом, у супругов есть квартира в Скадовске на 68 квадратов и там же доля в доме площадью 92,6 квадратных метра. В декларации также есть автомобиль — Volkswagen ЛТ28 1999 года выпуска, записанный на мужчину.

Интересно, что в разделах о кредитах и сбережениях чиновница не указала ни копейки. Интересно, на какие деньги куплен такой дорогой дом?

Напомним, что кампания декларирования имущества и доходов проходит до 23:59 31 марта. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) призывает не откладывать представление декларации на последний день.

Ранее "Телеграф" писал, что нашли в декларации замминистра юстиции Гайченко. За время работы на государство материальное положение, если не самого юриста, то его семьи значительно улучшилось.