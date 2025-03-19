Рус

Розкішні маєтки, квартири та салон краси: яке майно належало коханці Януковича Полежай в Україні

Автор
Вікторія Козар
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Що відомо про майно коханки Януковича Любов Полежай Новина оновлена 19 березня 2025, 13:39
Що відомо про майно коханки Януковича Любов Полежай. Фото Колаж "Телеграфу"

З частини майна експрезидента та його коханки зняли арешт

Президент-втікач Віктор Янукович за час своєї політичної діяльності встиг стати власником розкішних будинків і квартир у Києві і біля нього. Однак після його втечі з країни чимало нерухомості арештували. Деяке житло належало коханці експрезидента — Любов Полежай.

"Телеграф" розкаже, що відомо про майно Любов Полежай в Україні.

Нерухомість Любов Полежай в Україні

Біля колишньої резиденції Януковича "Межигір’я" є котеджне містечко "Лазарев сад". Один із будинків відрізняється від інших зеленою огорожею, аби з вулиці не було видно, що там відбувається. На території є три камери спостереження, з'ясували журналісти "ТСН". Власницею у документах вказана Тетяна Кобилинська. Хоча раніше цей будинок належав коханці політика, а як зазначено у російських реєстрах, і законній дружині Януковича — Любові Полежай.

Маєток Януковича у Нових Петрівцях
Маєток Януковича, скриншот з відео "ТСН"

Ще у 2000-х Любов була офіціанткою у Межигір’ї, однак згодом почала романтичні стосунки з Януковичем. Вони виховували дитину жінки і жили разом. На Полежай реєстрували майно, а також бізнеси. Любов тікала з політиком з України в Росію. У країні-агресорці Любов змінила прізвище на Садикова.

Любов Полежай
Любов Полежай - коханка Януковича, фото з мережі

На Любов зареєстрували чимало російського майна родини Януковича. А от в Україні після втечі з країни Януковича його нерухомість, зокрема оформлену на Любов, заарештували. Зокрема, дві великі розкішні квартири на Оболонській набережній. Також там діяв салон краси, записаний на Полежай.

Квартира Януковича на Оболоні
Будинок на Оболоні, в якому Янукович мав квартиру, скриншот з відео "ТСН"
Спа-салон Любов Полежай
Спа-салон Любов Полежай на Оболоні, скриншот з відео "ТСН"

Серед нерухомості, оформленої на Полежай, є і дитячий табір у Циблях у 100 кілометрах від Києва. Він розташований на березі Канівського водосховища. Вартість табору оцінили у 100 мільйонів гривень.

Дитячий табір у Циблях
Дитячий табір, оформлений на Полежай, скриншот з відео "ТСН"

За документами Полежай належала й трикімнатна квартира у дев'ятиповерхівці на Оболоні. Проте це майно не арештували. Зараз там живуть, на думку сусідів, орендарі. У цьому будинку також жив суддя Владислав Дев’ятко, який у 2019 році проголошував вирок президенту-втікачу.

Квартира Полежай у Києві
Ще одна квартира Полежай у дев'ятиповерхівці, скриншот з відео "ТСН"

У 2015- 2021 роках інша нерухомість Януковича була заарештована. Салон краси Полежай працював за попереднім записом і з постійними клієнтами. Тоді як у Циблях продовжував діяти дитячий табір. Заклад потрапляв у скандали двічі: через отруєння дітей і загибель гімнастки.

Табір у Циблях Полежай
Табір у Циблях потрапляв у скандали, скриншот з відео "ТСН"

У 2021 році суд зняв арешт із будинку Полежай у Нових Петрівцях та з бази відпочинку в Циблях. Там "не встановили факту проживання однією сім`єю і набуття права власності на майно під час спільного проживання".

Після цього будинок Полежай переписали на Тетяну Кобилинську — дружину вишгородського ексдепутата від "Партії регіонів" Анатолія Кобилинського. Його приватна фірма "Гроссер" охороняла "Межигір'я". Кобилинський виправдовував Януковича у суді і казав, що у всьому винні учасники Євромайдану.

Натомість табір у Циблях переписали на благодійний фонд "Зірка на долонях" та Ганну Клименко. У документах вказано, що заклад працює. Також табір перебуває під охороною фірми Кобилинського. З'ясувалось, що Ганна Клименко померла, а за місцем БФ розташована меблева фабрика. Натомість відповідь Кобилинського журналістам про купівлю будинку коханки Януковича його дружиною була такою: "Придбала, значить молодець".

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має батьківський дім першого президента Леоніда Кравчука на Рівненщині. Зараз від нього майже нічого не залишилось.

Теги:
#Нерухомість #Віктор Янукович #Любов Полежай