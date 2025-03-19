Розкішні маєтки, квартири та салон краси: яке майно належало коханці Януковича Полежай в Україні

З частини майна експрезидента та його коханки зняли арешт

Президент-втікач Віктор Янукович за час своєї політичної діяльності встиг стати власником розкішних будинків і квартир у Києві і біля нього. Однак після його втечі з країни чимало нерухомості арештували. Деяке житло належало коханці експрезидента — Любов Полежай.

"Телеграф" розкаже, що відомо про майно Любов Полежай в Україні.

Нерухомість Любов Полежай в Україні

Біля колишньої резиденції Януковича "Межигір’я" є котеджне містечко "Лазарев сад". Один із будинків відрізняється від інших зеленою огорожею, аби з вулиці не було видно, що там відбувається. На території є три камери спостереження, з'ясували журналісти "ТСН". Власницею у документах вказана Тетяна Кобилинська. Хоча раніше цей будинок належав коханці політика, а як зазначено у російських реєстрах, і законній дружині Януковича — Любові Полежай.

Маєток Януковича, скриншот з відео "ТСН"

Ще у 2000-х Любов була офіціанткою у Межигір’ї, однак згодом почала романтичні стосунки з Януковичем. Вони виховували дитину жінки і жили разом. На Полежай реєстрували майно, а також бізнеси. Любов тікала з політиком з України в Росію. У країні-агресорці Любов змінила прізвище на Садикова.

Любов Полежай - коханка Януковича, фото з мережі

На Любов зареєстрували чимало російського майна родини Януковича. А от в Україні після втечі з країни Януковича його нерухомість, зокрема оформлену на Любов, заарештували. Зокрема, дві великі розкішні квартири на Оболонській набережній. Також там діяв салон краси, записаний на Полежай.

Будинок на Оболоні, в якому Янукович мав квартиру, скриншот з відео "ТСН"

Спа-салон Любов Полежай на Оболоні, скриншот з відео "ТСН"

Серед нерухомості, оформленої на Полежай, є і дитячий табір у Циблях у 100 кілометрах від Києва. Він розташований на березі Канівського водосховища. Вартість табору оцінили у 100 мільйонів гривень.

Дитячий табір, оформлений на Полежай, скриншот з відео "ТСН"

За документами Полежай належала й трикімнатна квартира у дев'ятиповерхівці на Оболоні. Проте це майно не арештували. Зараз там живуть, на думку сусідів, орендарі. У цьому будинку також жив суддя Владислав Дев’ятко, який у 2019 році проголошував вирок президенту-втікачу.

Ще одна квартира Полежай у дев'ятиповерхівці, скриншот з відео "ТСН"

У 2015- 2021 роках інша нерухомість Януковича була заарештована. Салон краси Полежай працював за попереднім записом і з постійними клієнтами. Тоді як у Циблях продовжував діяти дитячий табір. Заклад потрапляв у скандали двічі: через отруєння дітей і загибель гімнастки.

Табір у Циблях потрапляв у скандали, скриншот з відео "ТСН"

У 2021 році суд зняв арешт із будинку Полежай у Нових Петрівцях та з бази відпочинку в Циблях. Там "не встановили факту проживання однією сім`єю і набуття права власності на майно під час спільного проживання".

Після цього будинок Полежай переписали на Тетяну Кобилинську — дружину вишгородського ексдепутата від "Партії регіонів" Анатолія Кобилинського. Його приватна фірма "Гроссер" охороняла "Межигір'я". Кобилинський виправдовував Януковича у суді і казав, що у всьому винні учасники Євромайдану.

Натомість табір у Циблях переписали на благодійний фонд "Зірка на долонях" та Ганну Клименко. У документах вказано, що заклад працює. Також табір перебуває під охороною фірми Кобилинського. З'ясувалось, що Ганна Клименко померла, а за місцем БФ розташована меблева фабрика. Натомість відповідь Кобилинського журналістам про купівлю будинку коханки Януковича його дружиною була такою: "Придбала, значить молодець".

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