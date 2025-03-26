Maybach у пару до Lexus: співробітниця управління соціальної та ветеранської політики здивувала декларацією

Автомобіль обійшовся трохи менш ніж 400 тисяч гривень

У 2024 році співробітниця Управління соціальної та ветеранської політики Борщагівської сільради Бучанського району Київської області Наталія Квас придбала автомобіль Mercedes-Benz Maybach S450 2007 року випуску. При цьому до покупки у неї у власності вже був Lexus RX-350 2008 року випуску.

Таку інформацію опубліковано вдекларації Наталії Квас, яку вона подала у березні 2025 року за минулий рік. Там зазначено, що вартість "Майбаху" склала 388 876 гривень на момент покупки.

При цьому у минулій щорічній декларації, яка була подана у 2024 році, був ще зазначений лише "Лексус".

У документі зазначено, що Наталія Квас є спеціалістом І категорії відділу соціального забезпечення та координації надання соціальних послуг. У її власності крім автомобілів також є дві квартири та офіс у місті Вишневий Київської області та сім земельних ділянок на території Київщини.

Зазначимо, що на сайті з продажу автомобілів ми знайшли фотографію аналогічної моделі.

Фото: AutuRia

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Києві розбився елітний Lamborghini Urus, в’їхавши до паркану. Вперше цей автомобіль у Києві помітили лише 24 березня і вже наступного дня він потрапив до аварії.