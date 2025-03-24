Не через велику любов до елітних авто: журналісти дізналися, навіщо нардеп-втікач накупив машин на 700 тисяч доларів.

Втеча з країни та виведення капіталу були ретельно продумані

Екснардеп Віталій Хомутинник, як і десятки інших політиків та бізнесменів, у лютому 2022 року втік за кордон і більше не повертався до України. Проте вже після свого від’їзду до Лондона йому вдалося купити в Україні та вивезти до Європи елітний автопарк вартістю близько 700 тисяч доларів.

Про це йдеться в ексклюзивному розслідуванні Алли Мартин для СтопКору. Мабуть, у такий спосіб він виводив за кордон свій капітал.

Хто такий Віталій Хомутинник

10 лютого 2022 року, за лічені дні до початку повномасштабного вторгнення, з аеропорту Бориспіль до Великобританії вилетів приватний літак із Віталієм Хомутинником на борту. Повітряне судно приземлилося в аеропорту Фарнборо, призначеному виключно для бізнес-авіації. Там є приватний термінал, а також кілька VIP-залів.

Хомутинник засідав у Верховній Раді упродовж 17 років. При цьому він обирався від різних політичних сил, у тому числі й Партії регіонів. Разом із Коломойським та Фуксом володів газодобувною компанією "Укрнафтобуріння".

У 2022 році входив до двадцятки найбагатших українців у рейтингу Форбс з капіталом майже пів мільярда доларів. Втікач також є чинним співвласником ТРЦ "Республіка" та іншого бізнесу.

Перед повномасштабним вторгненням він встиг не лише вигідно продати частку свого найбільшого активу в "Укрнафтобурінні", який згодом націоналізували, а й своєчасно залишити Україну.

Що відомо про покупки преміальних авто

У жовтні 2024 року через КПП Шегині територію України залишив флагманський Rolls-Royce Spectre 2024 випуску, щойно куплений в Україні. За інформацією ЗМІ, преміальне авто було оформлене на фірму колишнього парламентаря Віталія Хомутинника, і воно було не єдиним.

"Деякі українці можуть зловживати легальними способами переміщення коштів через кордон, використовуючи, наприклад, купівлю преміальних автомобілів. У такому разі особа декларує транспортний засіб як товар для власного користування чи перепродажу там. Таким чином, це дозволяє переміщати капітал у вигляді майна, а фактично конвертувати кошти в актив, який легко реалізувати за кордоном", – розповів юрист адвокатського об'єднання "Стратегічна адвокація" Владислав Павленко.

Гіпотетично це може бути однією з причин купівлі та вивезення за кордон люксових машин, оскільки незрозуміло, як інакше втікач міг вивести гроші з України. Адже без підтвердження походження коштів через кордон можна перевезти щонайбільше 10 тисяч євро.

"Отримавши дані по всіх операціях компанії "Опко фрут" Хомутинника, ми з’ясували, що покупку суперкара розбили на два платежі протягом двох років: 10 мільйонів гривень за авто у 2023 році та 12 мільйонів — у 2024-му. Навряд чи це були аванс і розрахунок. Швидше за все, велику суму розбили або для приховування реальної вартості авто та уникнення контролю з боку відповідних органів, або через можливі обмеження у ліквідності. Разом за Roll’s Royce перерахували майже 23 мільйони гривень, або 548 тисяч доларів, згідно з курсом, вказаним на сайті автодилера", – зазначає Алла Мартин.

Крім того, на бізнес Хомутинніка у 2024 році зареєстрували ще один люксовий автомобіль Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC того ж року випуску. Цей електрокар купили у жовтні у ТОВ "Автомобільний дім Укравто Україна", що належить відомому ексрегіоналу Таріелу Васадзе за понад 4 мільйони гривень. За ці гроші можна купити квартиру у новому столичному ЖК.

"Підозрюємо, що це може бути банальна схема виведення капіталу з України, але все це мають перевірити правоохоронні органи, яким ми передамо наш детальний фінаналіз його українських компаній", – резюмує розслідувач.

Раніше ми писали, що в Україні вже зареєстровано 13 Rolls-Royce Spectre. Вартість одного такого авто становить понад півмільйона євро. Більшість Spectre було лише поставлено на облік в Україні. Згодом вони виїхали із країни за кордон.