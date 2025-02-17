Валерій Дубіль, Віта Присяжнюк і волонтери БФ молодіжної ініціативи "Надія" передали новітні РЕБи й обладнання для ГУР
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Благодійний фонд "Надія", очолюваний Вітою Присяжнюк, разом із волонтерами передав Головному управлінню розвідки сучасне обладнання:
- новітні РЕБи від "УкрАвіаКосТех";
- розвідувальні дрони Mavic;
- окопні й автомобільні РЕБи;
- комплекти Starlink.
Голова ГУР Кирило Буданов наголосив на важливості таких поставок для виконання бойових завдань.
"Ми підтримуємо бойові підрозділи ГУР, які виконують важливі завдання на передовій", — зазначив голова наглядової ради фонду Валерій Дубіль.
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