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Валерій Дубіль, Віта Присяжнюк і волонтери БФ молодіжної ініціативи "Надія" передали новітні РЕБи й обладнання для ГУР

Автор
Дмитро Романов
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Автор
Валерій Дубіль, Віта Присяжнюк і волонтери БФ молодіжної ініціативи "Надія" передали новітні РЕБи й обладнання для ГУР

Благодійний фонд "Надія", очолюваний Вітою Присяжнюк, разом із волонтерами передав Головному управлінню розвідки сучасне обладнання:

  • новітні РЕБи від "УкрАвіаКосТех";
  • розвідувальні дрони Mavic;
  • окопні й автомобільні РЕБи;
  • ⁠комплекти Starlink.

Голова ГУР Кирило Буданов наголосив на важливості таких поставок для виконання бойових завдань.

"Ми підтримуємо бойові підрозділи ГУР, які виконують важливі завдання на передовій", — зазначив голова наглядової ради фонду Валерій Дубіль.

Дізнайтеся більше: nadia-fund.com

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Теги:
#Валерій Дубіль #РЕБ #ГУР