Валерий Дубиль: с начала 2025 года БФ молодежной инициативы "Надия" с партнерами доставил на фронт помощь стоимостью 50 миллионов гривен
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БФ готовит новую партию гуманитарной помощи для украинских военных
БФ молодежной инициативы "Надия" вместе с партнерами продолжает поддерживать украинских защитников на передовой. Только за первый квартал 2025 фонд передал на фронт технику и критически важное оборудование общей стоимостью более 50 миллионов гривен.
Миссия фонда – спасать жизнь
В список помощи вошли:
- Самые современные РЭБ-комплексы с иммерсионной системой охлаждения – 45 ед.
- Зарядные станции – 116 ед.
- Генераторы – 20 ед.
- Критическая медицина: 13 аппаратов косвенного массажа сердца Easy Pulses (Швейцария).
- Старлинки – 58 ед.
- Аппарат подогрева крови – 1 ед.
- "Мовики" – 100 ед.
"Наши РЭБы стоят на передовой: на технике, каретах скорой помощи, боевых машинах. Это мощные, высокочастотные комплексы производства "УкрАвиаКосТех" с иммерсионной системой охлаждения, которая повышает их эффективность в сложных боевых условиях. Ежедневно они спасают жизнь как военных, так и медиков", — отметил он.
Он также подчеркнул, что у каждого комплекса есть собственное имя, символическое для украинских воинов.
"Наши РЭБ названы в честь тех, кто ведет борьбу за Украину. "Апостол" – для украинских разведчиков, которые входят в самые горячие точки. "Сова" – для операторов дронов, работающих в темноте. "Призрак" – в честь наших лётчиков, борющихся за небо. "Кобзарь" – символ нашего духа, который не сломать", – рассказал Валерий Дубиль.
РЭБ-комплексы уже спасли десятки жизней. Защитники передают слова благодарности волонтерам.
"Ваши РЭБы посадили стаю вражеских дронов. Наш личный состав жив и продолжает защищать страну", – рассказал один из военных на Донбассе.
На передовой комплекс устанавливают и на бронетехнику.
"Мы ставим ваш РЭБ на танк – теперь российские дроны не видят нас в зоне удара. Это не просто устройство, а шанс выжить", – сообщил командир танкового подразделения на Запорожском направлении.
Помощь фонда критически важна и для медиков.
"Наша скорая эвакуировала раненых, когда враг запустил рой FPV-дронов. Но ваш РЭБ полностью заглушил сигнал, и они не смогли атаковать. Спасибо за спасенные жизни", — передали военные медики из Авдеевского направления.
География помощи от БФ молодежной инициативы "Надия" охватывает всю линию боевых действий:
- Купянское направление
- Лиманское направление
- Бахмутское направление
- Авдеевское направление
- Марьинское направление
- Запорожское направление
- Херсонское направление
Военные подчеркивают, что враг не видит разницы между военными и гражданскими.
"Мы видели обстрелы дома культуры, где находились дети, разрушены роддома, погибших врачей. Мы обязаны защищать наших людей", – сказал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.
БФ молодежной инициативы "Надия" осуществила 220 гуманитарных миссий на передовую с начала полномасштабного вторжения.
"На нашу карету скорой с экипажем и ранеными летел рой вражеских дронов. Если бы не ваш РЭБ, кто знает, были бы наши люди живы", — рассказал Ярослав, руководитель военной медицинской службы в Харькове.
Благодарности поступают с разных направлений фронта
"Ваша помощь – это не просто техника, это спасенные жизни. Спасибо каждому, кто причастен к этому", – передал командир подразделения на Бахмутском направлении.
"Ваш РЭБ "Апостол" спас наш экипаж – вражеский дрон так и не смог найти нас", – сообщил экипаж бронемашины на Лиманском направлении.
Валерий Дубиль отметил, что такие поставки были бы невозможны без поддержки сознательного бизнеса, который продолжает помогать армии.
БФ молодежной инициативы "Надия" не останавливается, а уже готовит новую партию гуманитарной помощи для украинских военных.