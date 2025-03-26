Валерий Дубиль: с начала 2025 года БФ молодежной инициативы "Надия" с партнерами доставил на фронт помощь стоимостью 50 миллионов гривен

БФ готовит новую партию гуманитарной помощи для украинских военных

БФ молодежной инициативы "Надия" вместе с партнерами продолжает поддерживать украинских защитников на передовой. Только за первый квартал 2025 фонд передал на фронт технику и критически важное оборудование общей стоимостью более 50 миллионов гривен.

Миссия фонда – спасать жизнь

В список помощи вошли:

Самые современные РЭБ-комплексы с иммерсионной системой охлаждения – 45 ед. Зарядные станции – 116 ед. Генераторы – 20 ед. Критическая медицина: 13 аппаратов косвенного массажа сердца Easy Pulses (Швейцария). Старлинки – 58 ед. Аппарат подогрева крови – 1 ед. "Мовики" – 100 ед.

"Наши РЭБы стоят на передовой: на технике, каретах скорой помощи, боевых машинах. Это мощные, высокочастотные комплексы производства "УкрАвиаКосТех" с иммерсионной системой охлаждения, которая повышает их эффективность в сложных боевых условиях. Ежедневно они спасают жизнь как военных, так и медиков", — отметил он.

Он также подчеркнул, что у каждого комплекса есть собственное имя, символическое для украинских воинов.

"Наши РЭБ названы в честь тех, кто ведет борьбу за Украину. "Апостол" – для украинских разведчиков, которые входят в самые горячие точки. "Сова" – для операторов дронов, работающих в темноте. "Призрак" – в честь наших лётчиков, борющихся за небо. "Кобзарь" – символ нашего духа, который не сломать", – рассказал Валерий Дубиль.

РЭБ-комплексы уже спасли десятки жизней. Защитники передают слова благодарности волонтерам.

"Ваши РЭБы посадили стаю вражеских дронов. Наш личный состав жив и продолжает защищать страну", – рассказал один из военных на Донбассе.

На передовой комплекс устанавливают и на бронетехнику.

"Мы ставим ваш РЭБ на танк – теперь российские дроны не видят нас в зоне удара. Это не просто устройство, а шанс выжить", – сообщил командир танкового подразделения на Запорожском направлении.

Помощь фонда критически важна и для медиков.

"Наша скорая эвакуировала раненых, когда враг запустил рой FPV-дронов. Но ваш РЭБ полностью заглушил сигнал, и они не смогли атаковать. Спасибо за спасенные жизни", — передали военные медики из Авдеевского направления.

География помощи от БФ молодежной инициативы "Надия" охватывает всю линию боевых действий:

Купянское направление

Лиманское направление

Бахмутское направление

Авдеевское направление

Марьинское направление

Запорожское направление

Херсонское направление

Военные подчеркивают, что враг не видит разницы между военными и гражданскими.

"Мы видели обстрелы дома культуры, где находились дети, разрушены роддома, погибших врачей. Мы обязаны защищать наших людей", – сказал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

БФ молодежной инициативы "Надия" осуществила 220 гуманитарных миссий на передовую с начала полномасштабного вторжения.

"На нашу карету скорой с экипажем и ранеными летел рой вражеских дронов. Если бы не ваш РЭБ, кто знает, были бы наши люди живы", — рассказал Ярослав, руководитель военной медицинской службы в Харькове.

Благодарности поступают с разных направлений фронта

"Ваша помощь – это не просто техника, это спасенные жизни. Спасибо каждому, кто причастен к этому", – передал командир подразделения на Бахмутском направлении.

"Ваш РЭБ "Апостол" спас наш экипаж – вражеский дрон так и не смог найти нас", – сообщил экипаж бронемашины на Лиманском направлении.

Валерий Дубиль отметил, что такие поставки были бы невозможны без поддержки сознательного бизнеса, который продолжает помогать армии.

БФ молодежной инициативы "Надия" не останавливается, а уже готовит новую партию гуманитарной помощи для украинских военных.