Хоча наукових даних із цього питання немає, "Телеграфу" стало цікаво дізнатися, які імена назве ШІ та чому

Багато хто вірить, що ім’я людини від самого народження визначає її долю та характер у майбутньому. Нерідко рішення про те, як назвати дитину, приймається виходячи зі значення імені чи того, наскільки мило чи мелодійно воно звучить.

"Телеграф" вирішив поцікавитися у штучного інтелекту Grok, з якими іменами дівчинки стають найслухнянішими доньками. ШІ навів за приклад п’ять імен, які досить поширені в Україні.

Наголошується, що наукових даних з цього питання немає, як немає доказів, що ім’я визначає характер людини. Проте нашому виданню було цікаво дізнатися, що дасть відповідь на це питання ШІ.

Оля (Ольга) — м’яке, поширене ім’я, яке асоціюється з доброзичливістю.

Софійка (Софія) — ніжне та мелодійне, часто пов’язане з мудрістю та лагідністю.

Наталія (Наталія) – звучить тепло, асоціюється із турботою.

Маша (Марія) — класичне ім’я, що має відтінок ніжності та доброти.

Аннушка (Ганна) — лагідна форма, яка може викликати асоціації з послухом.

Фото сгенероване ШІ

Grok пише, що мелодійність цих імен може справляти враження "слухняного" характеру, хоча він зазначає, що "це суб’єктивно".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що штучний інтелект розповів про 10 імен, носії яких є дуже розумними людьми.