Відстрочка буде? Чи заберуть в армію батька дитини з інвалідністю

Юристи розповіли, які документи потрібно зібрати

Попри загальну мобілізацію, деякі категорії громадян можуть отримати відстрочку від призову. Зокрема це стосується чоловіків, які опікуються дитиною з інвалідністю.

Юристи пояснили, коли та як можна оформити відстрочку по догляду за хворою дитиною. Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", відстрочку можуть отримати:

батьки, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років – це стосується не лише біологічних батьків, а й опікунів, піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів;

люди, що утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи – незалежно від віку дитини;

батьки, які доглядають за дитиною з тяжкими захворюваннями без встановленої інвалідності, за умови наявності відповідного медичного висновку.

Як отримати відстрочку

Щоб оформити відстрочку, військовозобов’язаний має звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) із заявою та документами, що підтверджують родинний зв’язок і стан дитини.

До пакета необхідних документів входять:

свідоцтво про народження дитини;

довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) або медичний висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК);

документи, що підтверджують статус опікуна чи піклувальника (за необхідності).

Заяву розглядають до семи днів, а в разі додаткових перевірок – до 15 днів. На цей період мобілізувати військовозобов’язаного не можуть, зазначають юристи.

Відстрочка від мобілізації діє, поки існують відповідні підстави, але якщо дитина досягне 18 років і не матиме I чи II групи інвалідності, право на відстрочку втрачається.

Раніше "Телеграф" писав, як багатодітному батькові оформити відстрочку, якщо діти проживають з матір’ю. Юрист пояснив, які документи потрібно подати до ТЦК та СП.