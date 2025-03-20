16 категорій українців не підлягають мобілізації. Хто отримає відстрочку з 1 квітня

Дехто може оформити довідку дистанційно

Загальна мобілізація в Україні продовжена до травня 2025 року, але деякі категорії громадян можуть отримати відстрочку від призову. Зокрема, це стосується людей із певними сімейними обставинами, проблемами зі здоров’ям або тих, хто працює у стратегічно важливих сферах.

"Телеграф" розповідає, хто звільнений від мобілізації з 1 квітня. Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", право на відстрочку можуть отримати такі категорії громадян:

люди з інвалідністю будь-якої групи;

тимчасово непридатні до служби за станом здоров'я — відстрочка надається на строк від 6 до 12 місяців за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК) з обов’язковим повторним медоглядом.

Відстрочку можна отримати за сімейними обставинами. Не підлягають мобілізації:

батьки трьох і більше дітей до 18 років (окрім тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів);

одинокі батьки або ті, хто виховує дитину до 18 років у разі смерті іншого з батьків, позбавлення батьківських прав чи визнання зниклим безвісти;

особи, які виховують дитину з інвалідністю чи тяжким захворюванням;

громадяни, що опікуються неповнолітніми сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування;

ті, хто доглядає за тяжкохворими рідними (чоловік/дружина, дитина, один із батьків або батьки подружжя, які потребують постійного догляду);

опікуни осіб, визнаних судом недієздатними;

чоловік, у яких дружина має інвалідність I чи II групи.

Також оформити відстрочку можуть:

члени сім'ї другого ступеня споріднення, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю I чи II групи (за відсутності близьких родичів першого ступеня);

люди, що мають неповнолітню дитину, якщо їхній чоловік/дружина проходить військову службу;

рідні загиблих або зниклих безвісти під час бойових дій;

члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання "Герой України";

звільнені з полону військові або цивільні чоловіки (можуть бути призвані лише за власним бажанням).

Через навчання або роботу можна отримати відстрочку. Таке право мають:

студенти, які навчаються за денною або дуальною формою (якщо отримують вищий рівень освіти, ніж попередній);

наукові працівники, викладачі та вчителі, які працюють від 0,75 ставки та мають відповідний ступінь або звання.

Бронювання працівників

З 22 листопада 2024 року діє постанова Кабінету Міністрів №1332, яка регулює питання бронювання працівників на критично важливих підприємствах.

Відстрочки, оформлені через Міністерство економіки або портал "Дія", діють лише до 30 березня 2025 року. Критично важливі підприємства повинні підтвердити свій статус до кінця поточного місяця, інакше бронювання буде анульовано.

Як оформити відстрочку

Для отримання відстрочки необхідно звернутися до територіального центру комплектування (ТЦК і СП) з наступними документами:

паспорт або інше посвідчення особи;

військовий квиток;

документи, що підтверджують підстави для відстрочки (довідка про інвалідність, свідоцтва про народження дітей, медичні висновки тощо).

Зазначимо, що студенти, багатодітні батьки та особи з інвалідністю можуть скористатися спрощеною процедурою оформлення через мобільний застосунок "Резерв+".

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати студента без відстрочки. Ваш статус можуть не врахувати за відсутності належних документів.