План Франции и Британии по размещению европейских войск в Украине не имел успеха, — WSJ

Европа не спешит посылать войска в Украину: почему страны колеблются и будут ли миротворческие силы в Украине?

Попытки Франции и Великобритании убедить европейских партнеров в необходимости отправки военных сил в Украину пока не нашли широкой поддержки. Лидеры стран Европы не спешат брать на себя обязательство по участию в такой миссии.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. 27 марта в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон собрал десятки лидеров европейских стран, а также президента Украины Владимира Зеленского. Обсуждалась возможность развертывания европейских военных сил в рамках миротворческой миссии.

Несмотря на активные переговоры и консультации, включая телефонный разговор Макрона с Дональдом Трампом, ни одна из стран публично не заявила о готовности присоединиться к такой инициативе.

"Мое желание — чтобы американцы были с нами. Но мы должны быть готовы к ситуации, когда они могут не присоединиться", — подчеркнул президент Франции.

В настоящее время Франция и Великобритания планируют направить в Украину военную группу, которая проведет оценку потребностей ВСУ и возможных форматов присутствия европейских сил.

Однако основную обеспокоенность среди других европейских стран вызывают вопросы безопасности: что произойдет, если Россия атакует контингент ЕС? Пока США не предоставили гарантий поддержки такой миссии, а некоторые американские чиновники открыто выражают скепсис.

Хотя военная миссия в Украине остается под вопросом, ЕС активно увеличивает оборонный бюджет.

Германия приняла оборонный и инфраструктурный пакет на €1 трлн.

Европейская комиссия представила план финансирования обороны на 800 млрд евро до 2030 года.

Страны ЕС договорились передать Украине 2 миллиона снарядов в рамках военной помощи на €17 млрд.

Несмотря на политические проблемы, поддержка Украины в войне остается стратегическим приоритетом для Европы.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Париже прошла совместная пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона по итогам переговоров, в ходе которой они сделали важные заявления. Лидеры обсудили военную помощь, возможность прекращения огня и позицию России в отношении мирных инициатив.