Премии, проценты и бесплатное жилье: в Киеве появилась идеальная вакансия для пенсионеров
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Опыт работы не нужен – всему научат на месте
Найти работу после ухода на пенсию бывает сложно. Но иногда появляются предложения, созданные специально для пенсионеров.
Такая вакансия недавно появилась в Голосеевском районе Киева – там ищут коменданта хостела и предлагают приличную зарплату. Соответствующее объявление размещено на одной из популярных платформ поиска работы.
Хостел предлагает зарплату от 14 до 18 тысяч гривен, а также премии и проценты. Главное преимущество этой работы – бесплатное проживание. Это особенно важно для пенсионеров, переселенцев и иногородних, желающих работать в Киеве.
В обязанности коменданта входит регистрация жильцов, ведение документов, стирка белья и поддержание чистоты в помещениях. Также следует следить за соблюдением правил проживания и безопасностью.
Опыт работы не нужен – всему научат на месте. От кандидата требуют только ответственность, аккуратность, коммуникабельность и отсутствие вредных привычек. Предпочтение отдают женщинам.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, где пожилым людям предлагают стабильную работу с вполне достойной зарплатой. Пятый рабочий день не будет постоянным.