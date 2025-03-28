Зеленский отбросил долг перед США и анонсировал срочную встречу (главные заявления с брифинга)

Президент заявил, что документ соглашения принципиально отличается от предыдущего

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина официально получила от США проект нового соглашения о сотрудничестве в области полезных ископаемых. По его словам, этот документ принципиально отличается от ранее согласованного рамочного формата.

Об этом он заявил во время срочного брифинга с журналистами. Он заверил, что Украина не признает военную помощь США как долговые обязательства.

"Сегодня украинская сторона — Кабинет министров, мой офис — получили официальный вариант соглашения от США. Это совсем другой документ. В нем есть вещи, которые раньше были уже отвергнуты сторонами. Мы хотим получить профессиональную рецензию от юристов высочайшего уровня", — подчеркнул Зеленский.

Отдельно он подчеркнул: "У нас есть Конституция, которая четко определяет, кому что принадлежит. В ней также прописан курс в ЕС. Ничто, что может угрожать вступлению Украины в Европейский Союз, не может быть воспринято".

Также Зеленский анонсировал срочную встречу в Киеве в "очень узком кругу" с участием представителей Генштабов стран, готовых отправить военный контингент в Украину. По его словам, точно будут Франция и Великобритания. США в это время проведет консультации с Саудовской Аравией, Турцией и рядом европейских государств по участию в мониторинговой миссии.

Кроме того, президент сообщил, что Украина получила расширенный доступ к спутниковым разведданным от европейских партнеров, а также договорилась о доступе к складам боеприпасов. В Париже, по его словам, были достигнуты договоренности о лицензиях на производство систем ПВО. Украина также работает над получением лицензии на выпуск некоторых видов артиллерии.

"Мы могли бы говорить с РФ, если бы у них было видение, как закончить войну. Но не с Путиным. Путин боится разговоров со мной", — подчеркнул Зеленский по поводу возможных переговоров с Россией.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что у Зеленского посмеялись над очередными заявлениями Путина. Российский диктатор заявил о готовности "сотрудничать с кем угодно" и необходимости ввести "временное управление" в Украине.