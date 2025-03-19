Візитівку Миколаєва хотіли пустити з молотка: що це за будівля і де вона знаходиться

Будівля з круглим ґанком, колонадою та кутовою вежею під червоною черепицею і сьогодні залишається важливим елементом культурної спадщини міста

Миколаїв, відомий як місто корабелів, приховує в собі численні архітектурні скарби. Серед них особливе місце займає історична будівля першої трамвайної підстанції 1914 року.

Це унікальна пам'ятка стилю модерн, яка пережила понад століття історичних перетворень та стала свідком розвитку регіону від промислового центру Російської імперії до сучасного українського міста. Вона прожила понад століття, зберігши свій первісний стиль і ставши свідком розвитку міста.

Історія підстанції

Перша трамвайна підстанція в Миколаєві була споруджена в період активного розвитку міста як промислового центру. У той час Миколаїв був одним з найбільших осередків кораблебудування на Чорному морі, а розвиток транспорту мав велике значення для економіки міста. Трамвайна система була важливим елементом міської інфраструктури, забезпечуючи швидке і зручно сполучення між різними районами міста.

У 1902 році в місті з'явилася перша міська електростанція, що стало поштовхом до розвитку електротранспорту та заміни кінної тяги. У 1914 році на Базарній площі було побудовано трансформаторну підстанцію для трамваїв у стилі модерн. Назва архітектора, який спроєктував цю будівлю, не збереглася в історії, але його робота справляє враження завдяки зовнішньому вигляду споруди: круглий ґанок, колонада, оздоблення вікон та дверей, балконів, кутова вежа та дах із червоною черепицею.

Архітектурна цінність

Будівля підстанції на вул. Соборній 8а є прикладом архітектури початку XX століття, що зберегла свій оригінальний стиль. Її конструкція і дизайн свідчать про високий рівень інженерної думки того часу. Ставши частиною міської історії, підстанція сьогодні є цінним культурним об'єктом, який приваблює туристів і місцевих жителів. У 1933 році будівля перестала виконувати функції трамвайної підстанції через зростання енергоспоживання, і згодом було збудовано іншу підстанцію.

Сучасність

Недавно ця будівля була виставлена на аукціон, що викликало великий інтерес серед громадськості. Наразі торги скасовували. Адже захист і збереження таких пам'яток мають велике значення для збереження культурної спадщини міста.

У 1970 році планували знести будівлю підстанції для розширення центрального проспекту, але завдяки зусиллям архітектора Ольги Попової її вдалося зберегти і згодом переобладнати в кафе. Кафе "Садко" функціонувало до 1989 року, після чого його замінив бар "Ассоль", який проіснував недовго. Після розпаду СРСР будівля знову стала порожньою і поступово занепадала. У 1990-х роках там, як кажуть, навіть було казино. На початку XXI століття Миколаївська філія банку "Аваль" придбала цю пам'ятку, відремонтувала будівлю і відкрила в ній банківське відділення.

Перша трамвайна підстанція Миколаєва — це не лише технічна споруда, а й символ історії і розвитку міста. Разом з іншими пам'ятками, такими як Музей суднобудування і флоту, Миколаївський обласний краєзнавчий музей та інші архітектурні скарби, вона створює унікальну атмосферу міста, яке поєднує минуле і сучасність. Завдяки таким об'єктам Миколаїв залишається привабливим місцем для туристів і продовжує розвиватися як місто з багатою історією та культурою.

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