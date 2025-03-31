В Киевской области в чатах ОСМД будут полицейские: для чего нужно такое нововведение

Быстрое реагирование на жалобы: полицейские Киевщины присоединились к ОСМД-чатам.

В Киевской области внедрен новый механизм взаимодействия между правоохранителями и жителями многоэтажек. Полицейские офицеры общин теперь обязательно добавляються в чаты ОСМД, чтобы оперативно реагировать на жалобы жителей, контролировать ситуацию в районе и предотвращать правонарушения.

Как сообщает полиция Киевской области, офицеры уже познакомились с главами ОСМД, которые добавили их в соответствующие группы для обеспечения прямой и быстрой связи с гражданами.

Как работает новая система?

Полицейские в чатах ОСМД:

Следят за безопасностью жителей и выявляют правонарушения.

Оперативно реагируют на жалобы и сообщения о подозрительных ситуациях.

Выезжают на место происшествия по первому обращению.

По словам правоохранителей, такой формат работы позволяет быть более близкими к обществу, быстро получать информацию о возможных угрозах и обеспечивать правопорядок в жилых кварталах.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Национальная полиция Украины объявила тендер на закупку головных уборов для полисменов. На них планируют потратить десятки миллионов гривен.