Хакери розсекретили ДНК Путіна та знайшли його зв'язок з Гітлером, — BILD

Параноя Путіна щодо власного ДНК виявилася недаремною

ДНК Путіна більше не є таємницею – хакери зламали комп'ютер його племінника та отримали доступ до результатів генетичного тесту. Виявилося, що російський лідер належить до балканської гаплогрупи E-V13, яка також виявлена у Адольфа Гітлера.

Путін роками намагався приховати свій генетичний код і, кажуть, навіть змушував охорону збирати його екскременти під час закордонних поїздок. Про це йдеться у матеріалі BILD.

Німецьке видання повідомляє, що хакери зламали комп'ютер Михайла Путіна, племінника російського президента. Там вони знайшли результати аналізу ДНК, який зробила компанія Genotek у 2023 році. Оскільки Михайло – двоюрідний племінник Володимира Путіна, їхня генетична схожість становить приблизно 6%.

За даними BILD, аналіз показав, що Путін належить до рідкісної групи ДНК під назвою E-V13. Ця група генів поширена в Косово, де її мають 30% людей, але в Росії таких людей менше 5%.

У 2010 році газета Daily Mail писала, що Адольф Гітлер також належав до цієї ж рідкісної групи ДНК. Експерти кажуть, що ця генетична група походить з Балкан.

Аналіз також виявив, що у членів родини Путіних підвищений ризик раку простати. Дослідження 2024 року підтвердило зв'язок між цією хворобою та їхніми генами.

Німецька газета пише, що Путін дуже боїться розкриття своїх генетичних даних. Він уникає дотиків з гостями, п'є лише зі свого посуду, який потім забирає. А з 2017 року нібито наказує агентам збирати його туалетні відходи під час закордонних візитів і привозити їх назад до Росії для знищення.

За інформацією BILD, хакерську атаку замовила якась державна структура, але якої саме країни – не вказується.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ШІ помітив свіжі зміни у зовнішності Путіна. Деякі джерела припускають серйозні захворювання російського лідера.