Ударил в шею пилочкой для ногтей: в Днепре суд поставил точку в ссоре между двумя коллегами

Инцидент случился на фоне рабочего вопроса

Кировский районный суд Днепра вынес решение по делу о нападении на мужчину. Его ударил в шею пилочкой для ногтей коллега по работе.

Об этом сообщается в реестре. Указано, что инцидент случился еще в октябре 2020 года, однако решение по наказанию было вынесено только в весной 2025.

Как на суде рассказал обвиняемый, в тот день на перекрестке ул. Титова и пр. О Поля он встретил своего коллегу по работе возле киоска с шаурмой. Между ними завязался диалог, который перерос в словесный конфликт из-за того, что они раньше работали на одном автомобиле посменно.

Когда потерпевший передавал коллеге машину, оказалось, что на колесе отсутствует колпак. Это привело к тому, что в итоге владелец авто отказал им в сдаче транспортного средства и они потеряли работу.

Пострадавший начал словесно оскорблять обвиняемого, поскольку был в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемый на суде рассказал, что просил поговорить в спокойной обстановке. После этого потерпевший якобы достал нож и начал размахивать им перед лицом коллеги. Когда тот замахнулся в последний раз, его оппонент достал из кармана якобы пилочку для ногтей и поцарапаю ею шею своего знакомого. Поскольку он крови у потерпевшего он якобы не увидел, пошел домой. Утром к нему приехали сотрудники полиции и изъяли из кармана пилочку для ногтей.

Его действия были квалифицированы по ч.3 ст.15 ч.1 ст.115 УК Украины, как неоконченное покушение на умышленное убийство, то есть противоправное причинение смерти другому человеку.

Потерпевший на суде объяснил, что автомобиль передается между напарниками и при передаче его фотографируют и отправляют оператору. Таким образом, проверяется состояние и внешний вид автомобиля. На этой почве и произошел конфликт. Однажды обвиняемый опоздал больше чем на два часа на "переменку", о чем пострадавший сообщил оператору. Спустя некоторое время ему позвонил этот коллега и стал угрожать. На следующий день, отработав смену, во время передачи авто, обвиняемый сел в авто, достал нож, схватил его за шею и подвод нож к лицу, вымахнув два раза, и начал разговор о том, что в дальнейшем "переменка" будет происходить как должно без разговоров и задержек. Вскоре об этом узнать оператор и было принято решение рассадить их по разным авто.

Спустя полтора месяца они встретились возле киоска. Обвиняемый требовал отойти поговорить, на что потерпевший сказал, что не о чем говорить. Все время последний пытался приблизиться. Когда приблизился, нанес ему удар ножом по шее, наотмашь со стороны, как сказал потерпевший. В результате на шее от пореза была кровь. На место вызвали скорую. Его отвезли в больницу и наложили швы.

При этом, свидетели также говорят, что это был удар ножом или металлическим предметом, похожим на нож. Только жена обвиняемого сказала, что ножей у него не было.

Нападавший свою вину в предъявленном обвинении при обстоятельствах, изложенных в обвинительном акте, не признал. Он указывает, что только после того, как потерпевший замахнулся на него, он нанес ему телесное повреждение пилочкой для ногтей.

Отмечается, что суд закрыл это дело в связи с истечением срока давности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Сумщине мать троих детей наказали за нападение на чужого ребенка. Женщина ударила мальчика пластиковой трубой на детской площадке.