Трамп йде шляхом Путіна? Колишній глава МЗС України вказав на схожість між президентами США та Росії

В якомусь плані Трамп йде за шляхом Путіна

У США формується нова політична модель, яка дедалі більше схожа на авторитарні практики Кремля. Йдеться не лише про риторику, а про спробу демонтажу класичної демократії через концентрацію влади, зневагу до інституцій і медіа.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв’ю Radio NV, порівнюючи дії Дональда Трампа з методами Володимира Путіна. За його словами, обидва прагнуть керувати "клептократичною групою", яка знецінює демократичні механізми й централізує управління ресурсами.

"Фактично те, що побудував Путін у себе, у себе в Росії, підім'явши під себе всі органи влади, поставивши своїх КДБшних дружків на основні потоки, це фактично реалізація того самого сценарію, який зараз реалізує Трамп", — заявив Пристайко.

Пристайко вважає, що Трамп прагне підім’яти під себе державу, як це вже зроблено в Росії, де ключові фінансові та владні потоки контролюють наближені до президента особи. Така модель базується не на публічній відповідальності, а на розподілі "потоків" між лояльними союзниками.

На його думку, ця тенденція — виклик не лише для США, а й для Європи, яка може опинитися на узбіччі глобальних трансформацій. Авторитарні лідери та новітні технократи відкидають традиційні державні механізми, натомість будуючи нову вертикаль влади.

У цьому контексті ексміністр не виключає і відмову від виборів у звичному вигляді, адже, як зазначив він, для таких політиків вибори — лише засіб легітимізації. Він також критикував американську виборчу систему, яка, на його думку, давно не відповідає демократичним стандартам, але донедавна залишалась недоторканною через політичну коректність.

На тлі дестабілізації світового порядку, економічних воєн і спроб США посилити односторонній контроль, Пристайко наголошує: ті держави, які раніше адаптуються до нових правил гри, збережуть вплив.

"Сполучені Штати кінець кінцем, після всіх переговорів приймають рішення так, як вони хочуть і з ним діють. З цим треба рахуватися. Це може не подобатись, але той, хто усвідомить це раніше і адаптує свою політику до цього, він, скоріше за все, буде почувати себе в кращій ситуації", — підсумував Пристайко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про найближче коло президента США Дональда Трампа — людей, які можуть потрапити до його кабінету без попереднього запису.