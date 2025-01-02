Рідкісне явище помітили у небі над Україною. У мережі вже з’явились фото

Це явище щоразу має неповторну гаму

З початку року у небі над Україною фіксують не тільки дивовижно гарний захід сонця, а й північне сяйво. Рідкісне природне явище бачили українці у кількох областях.

Про це свідчать місцеві пабліки. Так, північне сяйво у ночі 1 січня, десь о 21-22:00, бачили у Харківській, Дніпропетровській та Київській областях.

До того ж в Івано-Франківську полярне сяйво засвітило майже усе небо, що добре було видно з гори Острій біля Косова.

"Північне сяйво зараз видно в деяких областях України", — писали у мережі.

Також українці писали і про північне сяйно у ніч на 2 січня на Одещині.

Зауважимо, що полярне сяйво або північне сяйво — це атмосферне оптичне явище, свічення (люмінесценція) верхніх шарів атмосфер планет, що виникає внаслідок взаємодії магнітосфери планети з зарядженими частинками сонячного вітру.

Це явище щоразу має неповторну гаму через мінливість хімічного складу атмосфери та погодних факторів.

З Землі північне сяйво проявляється у вигляді швидко мінливого світіння неба або променів, смуг, корон, "завіс". Тривалість північного сяйва різна: від десятків хвилин і до кількох діб.

Додамо, що найчастіше полярні сяйва з'являються під час сильних магнітних бур.

Раніше "Телеграф" розповідав, що обрано 11 найкращих фото полярного сяйва за 2024 рік, від них просто не відірвати очей.