Посмотрите, какой обновленный поезд запустила "Укрзализныця": внутри кондиционер и USB (фото)

Обновленный электропоезд появится на маршруте Киев — Чернигов

"Укрзализныця" завершила капитальный ремонт электропоезда ЭД9М, который в 2021 году был выведен из эксплуатации из-за пожара. Специалисты компании приступили к его обновлению в январе 2025 года и завершили работы в рекордные сроки – чуть больше двух месяцев.

Как сообщается на официальной странице компании в Facebook, уже в ближайшее время поезд будет курсировать по маршруту Киев — Чернигов.

Ремонтные работы позволили значительно улучшить технические и эксплуатационные характеристики поезда. Электропоезд получил:

Пандусы и инклюзивные туалеты для пассажиров с инвалидностью;

для пассажиров с инвалидностью; Навигацию шрифтом Брайля для удобства слабовидящих людей;

Крепление для велосипедов пригодится путешественникам;

Систему видеонаблюдения , позволяющую машинистам контролировать ситуацию в поезде и следить за токоприемником;

, позволяющую машинистам контролировать ситуацию в поезде и следить за токоприемником; Порты Type-C и USB для зарядки мобильных устройств.

Кроме того, в кабине машиниста установлены кондиционер, микроволновка, обновлен пульт управления и добавлена микропроцессорная система управления и диагностики.

Новый маршрут и улучшение для пассажиров

Модернизированный ЭД9М имеет 8 вагонов и рассчитан на 792 пассажира. В ближайшее время он начнет курсировать по маршруту Киев-Чернигов-Киев, заменив подвижной состав, который будет передислоцирован на пригородные перевозки между Киевом и Нежином. Это позволит улучшить качество перевозок для пассажиров регионального и пригородного сообщения.

Благодаря такой ротации "Укрзализныця" продолжает обновлять свой парк: уже 5 из 9 электропоездов, курсирующих между Киевом и Нежином, капитально модернизированы.

Компания выразила благодарность своим инженерам и работникам за качественную работу и эффективное планирование модернизации. Пассажиров призывают оценить новые удобства и желают комфортных поездок.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Украина продолжает интегрироваться в европейскую железнодорожную сеть. В ходе встречи в Киеве руководители "Укрзализныци" и Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) обсудили планы по улучшению сообщения между странами.