На Прикарпатье сдают старый дом почти бесплатно, но без туалета и воды

Проживание возможно с животными

Снять дом в Ивано-Франковской области непростая задача. Но есть хороший вариант в Буршныне, где сдают жилье по низкой цене, но есть момент.

Помещение в ужасном состоянии. Соответствующее объявление появилось на сайте купли-продажи, где владелец показал дом и назвал цену.

"Сдам в аренду кирпичный дом в поселке Насташино, 5 километров от города Бурштын и 42 километра от города Ивано-Франковск", — пишет владелец.

В объявлении указано, что жилье с мебелью, но правда она старая и потрепана. А вот с коммуникациями совсем беда – туалет, вода на улице, а вот газ и электричество к вашим услугам.

Дом одноэтажный и имеет две комнаты, с общей площадью — 62 квадратных метров. Построение – 1980-1989 годы. Рядом водохранилище и озеро станет прекрасным вариантом для проживания летом. Цена 1800 гривен в месяц.

Владелец не возражает, чтобы жили с животными.

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