Трамп покликав Зеленського у Вашингтон і назвав втрати Росії та України у війні (відео)

Трамп також сказав, що йому треба щось на заміну витраченим грошам для України

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив про ймовірну зустріч з президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня. Також він назвав втрати обох сторін у війні

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами на пресконференції з прем'єр-міністром Японії Сігеру Ісібою.

"Наступного тижня я, ймовірно, зустрінуся з Зеленським. І я, ймовірно, буду розмовляти з Путіним", – зазначив Трамп, відповідаючи на запитання щодо планів зустрічі з лідерами України та Росії. Щодо Путіна, то він сказав, що завжди мав гарні стосунки з російським президентом.

Американський президент також наголосив на важливості захисту природних ресурсів України, натякаючи, ймовірно, на видобуток рідкісноземельних металів. За його словами, його адміністрація має намір "захистити підземні ресурси України". Також Трамп сказав, що йому треба щось на заміну витрачених грошей для України.

Окрім того, Трамп оприлюднив дані щодо втрат обох сторін у війні. За його інформацією, Росія втратила від 800 до 900 тисяч військових убитими та пораненими. Втрати України, за його словами, становлять близько 700 тисяч військовослужбовців.

Також Трамп заявив, що його адміністрація вимагатиме від Зеленського "гарантій" щодо використання коштів США для України.

Також раніше "Телеграф" писав, що у Трампа ухвалили жорстке рішення щодо агентства USAID, що допомагало Україні. Новий глава США вважає USAID ненадійною організацією.