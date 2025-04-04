Підробіток для пенсіонерів: вибирайте зручну зміну та працюйте в центрі Києва
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Оплата здійснюється двічі на місяць
Пенсіонери в Україні часто не сидять на місці, а прагнуть підзаробити. До прикладу, у Києві шукають прибиральницю, водночас пропонують гарні умови та зручне розташування.
Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті з пошуку роботи. Автор обіцяє непогану зарплату — 18 200 гривень.
Якщо ви охайна, відповідальна і працьовита людина, яка цінує чистоту та порядок, тоді ця зайнятість підійде ідеально.
Основні обов'язки
Від пенсіонера багато не вимагають — лише виконувати нескладні завдання, зокрема:
- підтримувати чистоту в офісі протягом робочого дня;
- прибирати загальні й санітарні приміщення;
- забезпечувати порядок на робочих місцях.
Умови роботи
Роботодавці стверджують, що пропонують доволі вигідні умови для шукачів місця працевлаштування:
- вибір зміни роботи. Перша зміна триває із 8:00 до 16:00, друга — з 13:00 до 21:00;
- комфортний офіс, який знаходиться всього в 5 хвилинах пішки від метро "Золоті Ворота";
- офіційне працевлаштування та соціальні гарантії.
Оплата праці буде двічі на місяць.
Слід зазначити, що така робота призначена як для повної, так і для неповної зайнятості, тож у пенсіонера буде достатньо вільного часу та гнучкий графік роботи.
Власники офісу обіцяють заробітну плату в розмірі 18 200 грн на місяць.
Серед переваг — зручне розташування в центрі Києва, дружній колектив та комфортна атмосфера на робочому місці, а також графік роботи без нічних змін.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в столиці також шукають охоронця на пристойну зарплату зі зручним графіком роботи. Компанія навчає та проводить стажування майбутніх працівників, тому навіть без досвіду можна розраховувати на роботу.