Підробіток для пенсіонерів: вибирайте зручну зміну та працюйте в центрі Києва

Оплата здійснюється двічі на місяць

Пенсіонери в Україні часто не сидять на місці, а прагнуть підзаробити. До прикладу, у Києві шукають прибиральницю, водночас пропонують гарні умови та зручне розташування.

Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті з пошуку роботи. Автор обіцяє непогану зарплату — 18 200 гривень.

Якщо ви охайна, відповідальна і працьовита людина, яка цінує чистоту та порядок, тоді ця зайнятість підійде ідеально.

Основні обов'язки

Від пенсіонера багато не вимагають — лише виконувати нескладні завдання, зокрема:

підтримувати чистоту в офісі протягом робочого дня;

прибирати загальні й санітарні приміщення;

забезпечувати порядок на робочих місцях.

Умови роботи

Роботодавці стверджують, що пропонують доволі вигідні умови для шукачів місця працевлаштування:

вибір зміни роботи. Перша зміна триває із 8:00 до 16:00, друга — з 13:00 до 21:00;

комфортний офіс, який знаходиться всього в 5 хвилинах пішки від метро "Золоті Ворота";

офіційне працевлаштування та соціальні гарантії.

Оплата праці буде двічі на місяць.

Слід зазначити, що така робота призначена як для повної, так і для неповної зайнятості, тож у пенсіонера буде достатньо вільного часу та гнучкий графік роботи.

Власники офісу обіцяють заробітну плату в розмірі 18 200 грн на місяць.

Серед переваг — зручне розташування в центрі Києва, дружній колектив та комфортна атмосфера на робочому місці, а також графік роботи без нічних змін.

Адреса місця роботи на мапі столиці

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в столиці також шукають охоронця на пристойну зарплату зі зручним графіком роботи. Компанія навчає та проводить стажування майбутніх працівників, тому навіть без досвіду можна розраховувати на роботу.