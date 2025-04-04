Забудьте ці популярні слова, бо вони є російськими

Альтернативні варіанти вживаним росіянізмам

Українська мова багата й мелодійна, тому варто замінювати запозичені або кальковані слова на автентичні українські відповідники. Її лексичний запас дає можливість точно і виразно передавати думки, зберігаючи автентичність та унікальність мови.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав ТОП фраз та слів як альтернативи росіянізмам.

"Бабнік" — спідничник, жінколюб, ловелас, бабій. Так зазвичай називають поведінку чоловіка, який любить заводити багато романтичних зв’язків, часто змінюючи партнерок.

"Шарити" в чомусь — це молодіжний сленг, запозичений з російської мови, що в контексті української мови означає "тямити", "розумітися" або "знатися" на чомусь. Наприклад: "Ти тямиш у програмуванні?".

Слово "сємєчки" українською перекладається як насіння, соняшникове насіння, зернята або соняхи (якщо йдеться про рослину). Правильні варіанти вислову "лускати сємєчки" — це лускати зернята, лускати насіння або лускати соняшникове насіння.

"Сумбур" залежно від контексту можна перекласти як безлад, плутанина, хаос, безглуздя або каша. Замість фрази "У голові повний сумбур" варто сказати: "У голові повний безлад!".

Фраза "мало лі" українською звучить як "раптом що" або "мало що". Наприклад, замість "Мало лі що може статися" варто сказати: "Мало що може статися".

Сучасна молодь активно використовує сленг у спілкуванні, запозичуючи чимало слів з інших мов. Одне з таких — "жиза", яке в українській можна замінити на "життєво", "як у житті", "знайома ситуація".

До прикладу, замість "Оце жиза!" краще сказати: "Оце справді життєво!" або "Знайома ситуація".

У розмовній мові часто вживають русизм "смущає", проте в українській мові є багато точних відповідників: бентежить, клопоче, непокоїть, хвилює.

Наприклад, замість "Мене це смущає" правильніше сказати: "Мене бентежить його поведінка" або "Його слова мене хвилюють".

Не менше популярне слово "приспічіло" можна замінити на "закортіло", "прикортіло" або "забагнуло", залежно від контексту.

Замість "Йому приспічіло" — "Йому закортіло піти до туалету" або "Йому забагнуло терміново вийти".

Отже, вивчаючи українську мову та використовуючи її багатство, ми робимо її ще більш виразною і унікальною. Говорімо правильно і красиво!

Раніше "Телеграф" повідомляв, наскільки слово "суботник" відповідає нормам української мови. Ми підібрали альтернативні варіанти до вживаного слова.