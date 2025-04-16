Від простої дівчини з Дрогобича до "Міс США-2025": як виглядає Адріана Пущак і що про неї відомо

Адріана переїхала до США разом із дочкою

Українки все частіше заявляють про себе на міжнародних конкурсах краси. Минулого року нашу країну на "Міс Всесвіт 2024" гідно представила одеситка Аліна Пономаренко. Але гучнішим успіхом може похвалитися уродженка Дрогобича Адріана Пущак, яка здобула титул Miss Petite Universe USA 2025, ставши першою представницею України, яка отримала головну корону у своїй категорії на конкурсі краси Ms/Mrs Universe Pageant.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дівчину та чим вона займається. Ми дізналися деякі деталі про життя Адріани Пущак та її подальші плани.

Адріана Пущак — що відомо про українку, яка стала "Міс США-2025"

Адріана Пущак народилася у Дрогобичі (Львівська область) у родині далекобійника та робітниці санаторію. Після здобуття середньої освіти дівчина стала студенткою Львівського університету внутрішніх справ, де навчалася на психолога.

В інтерв’ю YouTube-проекта "Свої Американці" дівчина зізналася, що під час навчання грошей їй не вистачало, тож вона пішла працювати. Адріана підробляла офіціанткою, потім продавцем взуття, а також була викладачкою танців у дитячому клубі.

Адріана Пущак родом із Дрогобича

Після отримання диплома Адріана не пішла працювати за фахом, а шукала заняття до душі. З огляду на те, що її завжди цікавила б’юті-сфера, дівчина саме в ній знайшла своє покликання.

Незабаром Адріана закінчила курси візажу, почала займатися нарощуванням вій, а потім стала майстром перманентного макіяжу. Завдяки своїм зусиллям, завзятості та прагненню через час українка відкрити власний салон.

Адріана Пущак побудувала успішний бізнес

Але повномасштабне вторгнення, яке розпочала Росія у 2022 році, порушило всі плани, оскільки Адріана захотіла забрати свою маленьку дочку Ванессу якомога далі від війни. Спочатку вони виїхали до Польщі, потім до Іспанії, де дівчина продовжила займатися б’юті-сферою та ділилася своїм досвідом. А через рік разом із дитиною вона поїхала до США, розпочавши там життя із чистого аркуша. Дівчина швидко адаптувалася, розвивала своє коло спілкування, напрацьовувала нових клієнтів, запустила онлайн-проєкти й почала проводити навчання майстрам-початківцям.

Адріана Пущак зі своєю дочкою Ванессою

Наразі 31-річна Адріана є міжнародним майстром, тренером та суддею на міжнародні змагання з перманентного макіяжу, а також чемпіонкою України, Італії та Іспанії. Також вона активно розвиває свій блог, який її надихає.

Адріана Пущак є чемпіонкою України, Італії та Іспанії.

На своїй сторінці в Instagram Адріана практично не висвітлює війну, хоча запевняє, що допомагає українській армії. Тексти до публікацій у соціальних мережах вона пише українською мовою. Адріана ділиться з підписниками своїми мандрівками, робочими моментами, результатами фотосесій.

Як виглядає Адріана Пущак

Важливим її досягненням стала перемога на конкурсі краси Miss Petite Universe USA 2025, де вона представляла штат Іллінойс у категорії 30+.

" Я – Міс США-2025. Досі не вірю, коли вимовляю ці слова… Сьогодні я стою тут з короною на голові і сльозами радості на очах. Ця перемога – не тільки моя. Вона для кожної дівчини, яка сумнівається в собі. Для кожного, хто боявся починати спочатку. Ти все можеш. Спасибі всім, хто підтримував", — підкреслила Адріана.

Українка Адріана Пущак стала "Міс США-2025"

Про свій намір взяти участь у конкурсі дівчина повідомила у соціальній мережі, зазначивши, що може гідно проявити себе на такому престижному конкурсі, при цьому не маючи зв’язків та багатих батьків.

" Бажаю успіху собі і горда тим, що я проста дівчина з Дрогобича, без зв’язків, багатих батьків і будь-яких плюшок – можу гідно показати себе на головній сцені світу в Америці ", – додала Адріана Пущак.

Адріана Пущак не забуває про Україну

"Телеграф" писав раніше, що переможницею "Міс Україна-2024" стала киянка Марія Мельниченко. Ми дізналися деякі факти з життя дівчини.