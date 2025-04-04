Забудьте эти популярные слова, потому что они русские

Альтернативные варианты подержанным россиянизмам

Украинский язык богат и мелодичен, поэтому стоит заменять заимствованные или калькированные слова на аутентичные украинские соответствия. Его лексический запас позволяет точно и отчетливо передавать мысли, сохраняя уникальность языка.

В этом материале "Телеграф" собрал ТОП фраз и слов как альтернативу русским.

"Бабник" — спідничник, жінколюб, ловелас, бабій. Так обычно называют поведение мужчины, который любит заводить много романтических связей, часто меняя партнерш.

"Шарить" в чем-то – это молодежный сленг, заимствованный из русского языка, что в контексте украинского языка означает "тямити", "розумітися" или "знатися" на чем-то. Например: "Ти тямиш у програмуванні?".

Слово "семечки" на украинский переводится как насіння, соняшникове насіння, зернята или соняхи (если речь идет о растении). Правильные варианты выражения "лускать семечки" — это "лускати зернята", "лускати насіння" или "лускати соняшникове насіння".

"Сумбур" в зависимости от контекста можно перевести как безлад, плутанина, хаос, безглуздя или каша. Вместо фразы "В голове полный сумбур" следует сказать: "У голові повний безлад!".

Фраза "мало ли" на украинском звучит как "раптом що" или "мало що". Например, вместо "Мало ли что может произойти" стоит сказать: "Мало що може статися".

Современная молодежь активно использует сленг в общении, заимствуя немало слов из других языков. Одно из таких — "жиза", которое в украинском можно заменить на "життєво", "як у житті", "знайома ситуація".

К примеру, вместо "Вот жиза!" лучше сказать: "Оце справді життєво!" или "Знайома ситуація".

В разговорном языке часто употребляют россиянизм "беспокоит", однако в украинском языке есть много точных ответчиков: бентежить, клопоче, непокоїть, хвилює.

К примеру, вместо "Меня это смущает" правильнее сказать: "Мене бентежить його поведінка" или "Його слова мене хвилюють".

Не менее популярное слово "приспичило" можно заменить на "закортіло", "прикортіло" или "забагнуло", в зависимости от контекста.

Вместо "Ему приспичило" — "Йому закортіло піти до туалету" или "Йому забагнуло терміново вийти".

Итак, изучая украинский язык и используя его богатство, мы делаем его еще более выразительным и уникальным. Говорим правильно и красиво!

Ранее "Телеграф" сообщал, насколько слово "субботник" отвечает нормам украинского языка. Мы подобрали альтернативные варианты к употребляемому слову.