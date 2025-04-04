Украину накроет арктический воздух. Какому региону не повезет больше всего с погодой 5-7 апреля

Ожидается снег и морозы

В Украину на смену теплой погоде придут дожди с похолоданием. Уже в субботу, 5 апреля, украинцев ожидают проливные дожди с грозами почти по всей территории, а с воскресенья еще и морозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Отмечается, что самая неприятная погода будет в течение 5-7 апреля.

"5-7 апреля в погодных процессах над Украиной произойдут значительные изменения: к нам будет поступать холодный воздух арктического происхождения с северных направлений, что приведет к образованию активного циклона, который приведет к усложнению погодных условий и похолоданию", — говорят синоптики.

Погода в Украине 5 апреля

Уже с 5 апреля начнутся значительные осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. При этом столбик термометра днем опустится от +15 до +7 градусов, а ночью – до +4 градусов. А вот 6 апреля в воскресенье украинцам обещают днем от +10 до +3 градусов, а ночью морозы до -1 градуса. В течение суток будет дождь, а на западе и севере возможен снег.

Погода в Украине 6 апреля

В понедельник, 7 апреля, холодная погода сохранится. Днем будет до +5 градусов, а ночью – до -3 градусов. Осадки прогнозируются почти по всей территории Украины, преимущественно со снегом.

Погода в Украине 7 апреля

Метеорологическое предупреждение

На 6 апреля синоптики прогнозируют заморозки в западных, Житомирской и Винницкой областях, воздух охладится до 0-5°. Что соответствует ІІ уровню опасности, оранжевому.

Метеорологическое предупреждение на 6 апреля

Метеорологическое предупреждение на 7 апреля

"6 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях на дорогах гололед; днем в западных, восточных и юго-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда Киеву снова не повезет с погодой, ведь синоптики прогнозируют температурные качели и осадки.