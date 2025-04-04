Работа мечты для студентов: как зарабатывать от 12 000 грн, не выходя из дома

Зарплата производится дважды в месяц

Студентам, ищущим удаленную работу, появилась новая возможность трудоустройства. Большая компания Global Bilgi открыла вакансию специалиста службы поддержки Glovo с хорошими условиями и солидной зарплатой.

Подходящее объявление появилось на сайте по поиску работы. Как утверждает работодатель, нагрузка в этой занятости минимальна.

Если вы ищете возможность совместить обучение и работу, получить опыт в ведущей компании и работать удаленно, эта вакансия может стать отличным началом карьеры и заработка.

Какие условия

Компания уже 16 лет занимается обслуживанием клиентов таких крупных брендов как lifecell, Glovo, British American Tobacco и т.д. Автор объявления предлагает работу с гибким графиком, позволяющим работать в удобное время, с минимальной нагрузкой – всего 7 часов в день с плавающими выходными. График предусматривает 5 смен в неделю в промежутке с 7:00 до 23:30.

Зарплата осуществляется дважды в месяц суммой от 12 000 до 16 000 гривен. Также предлагают бесплатные обучения, позволяющие развиваться в пределах компании.

Все студенты, обладающие высоким уровнем владения ПК, способны быстро учиться и владеют английским языком на уровне А2, могут подать заявку на эту вакансию.

Что требуют взамен

Среди обязанностей кандидата на должность специалиста службы поддержки:

обработка чатов от клиентов и курьеров;

прием и совершение звонков;

внесение информации в базу

Предложение актуально для тех, кто любит помогать людям, умеет работать с многозадачностью и хочет получить опыт работы в компании, активно поддерживающей своих работников.

Ранее "Телеграф" сообщал, что молодым украинцам, в частности студентам, предлагают выгодные условия труда на вакансии повара. Предлагается официальное трудоустройство по контракту с заработной платой от 21 000 до 121 000 гривен.