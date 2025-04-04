Краще посидьте вдома. На вихідних в Україні розгуляється стихія

Очікуються заморозки

Погода на вихідних зіпсується та не буде сприяти прогулянкам. У суботу та неділю дощитиме, місцями навіть очікується снігопад.

Прогноз від Наталки Діденко

За прогнозом української синоптикині Наталки Діденко, 5-6 квітня в Україну прийде свіжа повітряна маса. Очікується похолодання, посилення вітру до штормового та мокрий сніг.

"5-го квітня похолоднішає на заході, півночі та частині центральних областей, а в неділю посидьте, за можливості, вдома чи не сильно ганяйте у справах — 6-го квітня різко похолоднішає та піде сніг. Бо на дорогах буде складна ситуація. У східних областях та на півдні вихідними ще переважатиме дощ, бо туди холодна повітряна маса прийде вже в понеділок 7-го квітня", — прогнозує вона.

Погода у суботу, 5 квітня

За прогнозом Українського гідрометцентру, у суботу дощі різної сили ймовірні по всій Україні. На Закарпатті, в Івано-Франківській та Чернівецькій областях вони будуть значними. Вночі очікується 4-9 градусів вище нуля, в денні години буде від +7 на заході країни, до +18 на півдні.

Погода у неділю, 6 квітня

Цього дня погода погіршиться ще сильніше. Ба більше, синоптики попередили про ускладнення погодних умов, що триватиме з 6 по 10 квітня.

Зокрема у неділю, 6 квітня та наступного дня в західних, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях прогнозуються помірні, місцями значні опади у вигляді мокрого снігу та снігу. Може намести 3-15 см.

"На дорогах ожеледиця; у західних областях посилення вітру до 15-20 м/с; зниження нічної температури до заморозків 0-6°, в Карпатах до мінус 10°. 8-10 квітня холодна з нічними заморозками погода пошириться на більшу частину території України. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах", — попередили синоптики.

Вночі у західній частині заморозки до -1 градуса. На решті території +3 +10 градусів. В денні години буде від 3 до 16 градусів вище нуля. Найнижча температура прогнозується в західних областях, на сході та півдні буде тепліше.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде погода у Києві на Великдень. Синоптики поділилися прогнозом.