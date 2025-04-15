Фальшиві гривні поширилися в обігу: де найчастіше з’являються підробки та як їх розпізнати

Найчастіше фальшиві гривні виявляють у людних місцях

В Україні зростає ризик отримати фальшиві банкноти — підробки найчастіше виявляють у місцях з високою готівковою активністю. Йдеться про супермаркети, заклади швидкого харчування, громадський транспорт та банкомати, що приймають готівку.

Про це повідомляє статистика Національного банку України. За даними регулятора, шахраї найчастіше підроблюють купюри номіналом 500 та 200 гривень.

У НБУ зазначають, що банки постійно вдосконалюють системи захисту, але зловмисникам інколи вдається їх обходити. Водночас в обігу зустрічаються не лише фальшиві гривні, але й підроблені долари та євро.

Щоб убезпечити себе, варто знати, як розпізнати справжню купюру. По-перше, слід звернути увагу на рельєфні елементи — на дотик справжня банкнота має чітко відчутні виступи. По-друге, перевірити водяні знаки, які добре помітні на просвіт. Також варто звернути увагу на захисну стрічку, яку не можливо відтворити на звичайному принтері, та зміну кольору деяких елементів при зміні кута огляду.

У випадку підозри на підробку необхідно негайно звернутися до поліції або передати банкноту до найближчого відділення банку для перевірки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що долари залишаються найпоширенішою валютою у світі, а банкнота номіналом 100 доларів — однією з найбільш уживаних. Та серед мільйонів звичайних купюр іноді трапляються особливі — із зірочкою в серійному номері. Такі "зоряні" банкноти становлять інтерес для колекціонерів у різних країнах. Їх можна вигідно продати на нумізматичних аукціонах — часто за суму, що перевищує їхню номінальну вартість.