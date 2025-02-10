Оце так вшанували. В Одесі на меморіалі загиблих розмістили фото живого захисника

Чоловік вимагає пояснень

Декілька днів тому в Одеському державному університеті внутрішніх справ відкрили мурал пам’яті, присвяченому випускникам та здобувачам вищої освіти університету – захисникам України, які віддали свої життя у боротьбі за незалежність. Одного із захисників "вшанували" на меморіалі загиблих, але як виявилось він живий.

Про це стало відомо з коментаря під дописом Одеського університету внутрішніх справ. Чоловік відреагував на фото, яке було там розміщено.

"Я живий! Вимагаю негайних роз'яснень стосовно того, як це мене поховали вже, коли я й далі продовжую служити Україні! Вимагаю негайно прибрати мої фотографії з особистими даними з меморіальної дошки та притягнути до відповідальності осіб, які причетні до надання недостовірної інформації щодо мене й розміщення її на загал. Що це таке коїться??! Мені вже телефонує багато родичів стосовно цього та колег. Можливо там вже й виплати в 15 мільйонів за мене хтось встиг отримати, а я й не знаю??! Очікую пояснень", — написав він.

Фото - Думская

В університеті відреагували на коментар чоловіка. Там перепросили за фото, яке розмістили на муралі.

"Керівництво та особисто ректор Одеського державного університету внутрішніх справ приносить щирі вибачення Олексію Стеценку, чиє фото було розміщено на Муралі пам’яті випускників та здобувачів вищої освіти університету, які віддали свої життя у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Особу, яка допустила цю жахливу неприпустиму помилку, буде притягнуто до відповідальності, а фото буде негайно видалене з Муралу та з офіційних повідомлень на сторінках університету в соціальних мережах", — йдеться у коментарі.

Працівниця Одеського державного університету внутрішніх справ Зоя Дмитрук також залишила коментар під дописом. Вона написала, що обов'язково вивчать питання і нададуть роз'яснення звідки надійшла інформація.

"Телеграф" звернувся за коментарем до Олексія Стеценка, фото якого було розміщене на муралі, аби той прокоментував ситуацію. А також звернулись до Зої Дмитрук, аби дізнатись, як вдалось вирішити ситуацію. Натомість поки відповіді не отримали.

Раніше "Телеграф" писав, що у Львові стався випадок вандалізму. Двоє невідомих облили фарбою табличку з назвою вулиці Ірини Фаріон, яку на початку 2025 року тільки відкрили.