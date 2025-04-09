Скандал с Иловайским котлом и роскошная свадьба сына: где сейчас экс-начальник госохраны Валерий Гелетей

Генерал-полковник исчез с радаров

Валерий Гелетей — украинский военный, у которого есть звание генерала-полковника. Его называли "охранником" первых лиц государства. Гелетей был министром обороны Украины, но проработал на этом посту всего 103 дня. Также чиновник попадал в скандал из-за пышной свадьбы его сына. Недавно мы рассказывали, где сейчас бывший спикер Верховной Рады Александр Турчинов.

"Телеграф" расскажет больше о деятельности генерал-полковника, и куда он исчез.

Что известно о Валерии Гелетее

Гелетей родился на Закарпатье в 1967 году. Учился в средней школе милиции и Украинской академии внутренних дел. С 1988 года начал службу в органах МВД. Был оперуполномоченым уголовного розыска в Мукачево и Киеве.

Гелетей работал в Управлении по борьбе с организованной преступностью, управлении оперативной службы и управлении уголовного розыска в Киеве.

Гелетей возглавлял Управление по борьбе с организованной преступностью, фото из сети

В 2006 году Гелетей начал руководить службой по деятельности правоохранительных органов Секретариата Президента Украины. Через год получил звание генерал-майора милиции. В течение 2 лет Валерий руководил Управлением государственной охраны – органом, охраняющим более 20 должностных лиц и 70 объектов государственных органов.

В 2008 году Валерию присвоили звание генерал-полковника. В течение трех лет он был вице-президентом "Авант-банка". В 2014 году Александр Турчинов назначил Гелетея начальником Управления госохраны Украины. Вскоре Валерия избрали министром обороны Украины, на должности которого он пробыл 103 дня.

"Я убежден, что Украина победит, и поверьте мне, что парад победы будет обязательно будет в украинском Севастополе", — сказал Гелетей во время принесения присяги в ВР.

Гелетей был министром обороны, фото с его фейсбук-страницы

В 2014 году Временная следственная комиссия парламента установила, что трагедия под Иловайском в Донецкой области произошла из-за "неадекватных действий" тогдашнего министра обороны Валерия Гелетея и начальника Генштаба Виктора Муженко. Тогда россияне открыли огонь по украинским военным, отходившим неподалеку от Иловайска, в результате чего погибли 366 бойцов.

"Ложные кадровые решения существенно усложнили обстановку, а неадекватные действия министра обороны Гелетея и начальника Генштаба — главнокомандующего ВСУ Муженко привели к Иловайской трагедии", — говорится в тексте отчета.

Гелетей попал в скандал из-за Иловайского котела

Сам Гелетей говорил, что тогда Россия значительно превосходила Украину в количестве техники и живой силы. Так что такой котел мог произойти в любом населенном пункте. Затем Валерий вернулся на должность начальника управления Государственной охраны, где работал до 2019 года.

"Не был бы Иловайск, случился бы Луганск или любой другой населенный пункт. Почему за Иловайск начали говорить? Потому что там были добровольческие подразделения. Иловайск стал нашим грандиозным информационным поражением. Мы еще не знали, как освобождать города. Мы не знали, пойдет ли Россия в наступление или не пойдет. Тогда все происходило в условиях, когда государство только становилось на ноги, но понемногу мы освобождали города и села", — говорил Гелетей.

Свадьба сына Гелетея

В 2016 году состоялась свадьба сына Гелетея — Александра — на Дарье Маковецкой, мировом призере по бальным танцам. Событие отпраздновали в пятизвездочном отеле "Премьер Палац" в центре Киева.

Свадьба сына Гелетея — Александра, фото из сети

В 2016 году сын Гелетея женился, фото из сети

Организаторы подсчитали, что свадьба могла обойтись молодоженам по меньшей мере в 1,5 миллиона гривен. Такая сумма втрое превышала годовой доход Гелетея в 2015 году. Сам "охранник" первых лиц государства отказался комментировать стоимость торжества.

Где сейчас Валерий Гелетей

Пока неизвестно, где находится Гелетей. Последние сообщения на его странице в фейсбуке датируются 2019 годом. Тогда он поздравлял украинцев с государственными праздниками. В 2020 году экс-министр обороны обновил свою биографию, добавив звание "генерал-полковник".

В 2022 году Гелетей распространил две фотографии в военной форме. На одной он стоит один, а на другой — с военными. С этого времени Валерий ведет непубличную жизнь.

Гелетей сейчас ведет непубличную жизнь, фото с его фейсбука

Гелетей распространял последние фото в 2022 году, фото с его фейсбука

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