Потрібні мільярди доларів. Наступний опалювальний сезон в Україні під загрозою

Підвищення тарифів на газ для населення неминуче

Україна стоїть перед серйозною загрозою для наступного опалювального сезону, оскільки необхідно знайти близько 2 млрд євро (90 млрд гривень) для закупівлі газу. Якщо необхідні кошти не будуть залучені, існує великий ризик для стабільного теплозабезпечення в подальшому.

Як повідомив голова підкомітету з питань розвитку конкуренції на енергетичних ринках енергокомітету Ради Максим Хлапук "Forbes Ukraine", "Нафтогаз" наразі активно залучає фінансування.

Поточна ситуація

"Нафтогаз" уже отримав частину з 2 млрд євро за допомогою гранту від уряду Норвегії на 140 млн євро та позику від ЄБРР на 270 млн.

Також планується отримати кредит на суму 500 млн євро від Європейського інвестиційного банку, але через обмеження суверенних гарантій це завдання ускладнюється.

Станом на зараз, компанія закупила значні обсяги газу, але цього недостатньо для стабільного забезпечення потреб на наступний опалювальний сезон. "Нафтогаз" також розглядає варіанти залучення ще 100 млн доларів через рефінансування від Національного банку України, але для цього потрібне погодження МВФ.

"Це практично нереально", — прокоментувало джерело в українському уряді.

Інші варіанти, такі як випуск облігацій, наразі малоймовірні, оскільки "Нафтогаз" нещодавно вийшов із технічного дефолту.

За інформацією з уряду, фінансова ситуація "Нафтогазу" залишається обмеженою.

""Нафтогаз" — не банкрут, але й не шикує", — прокоментувало обізнане джерело.

Підвищення тарифів на газ

Якщо не буде знайдено необхідних коштів, наступний опалювальний сезон може бути під великим ризиком. Крім того, підвищення тарифів на газ для населення неминуче, однак навряд відбудеться до виборів через політичні фактори.

Нині газ для українців постачається за фіксованою ціною 7,96 гривень за кубометр, що майже вдвічі дешевше за ринкову ціну на початку квітня (15 гривень за кубометр).

Уряд намагається знизити тягар на "Нафтогаз", підвищивши тарифи для виробників тепла, а також зобов'язати "Укрнафту" продавати газ виключно населенню через "Нафтогаз" за пільговими цінами. Однак цього може бути недостатньо для стабільного функціонування газової системи наступного сезону.

Де взяти гроші

Нардеп Ярослав Железняк ("Голос") пояснив, що українській владі доведеться терміново шукати кошти на газ.

"Гроші ми ці просимо, зокрема, у партнерів. А вони чемно питають: "А якщо у вас така ситуація, ви точно хочете зараз мільярд своїх грошей на атомний російській мотлох у Болгарії витратити?"", — додав Железняк.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи можуть підняти ціни на газ для українців через складну ситуацію з імпортом. Народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що країні довелося купувати паливо за значно вищими цінами.