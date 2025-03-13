Енергетики закликали вмикати потужні електроприлади вдень, а не вночі: у чому річ

Сумарна потужність імпортованих в Україну сонячних панелей у 2024 році – приблизно удвічі більша, ніж у 2023 році

В "Укренерго" закликали українців вмикати потужні електроприлади у світлий час доби. В компанії пояснили, що через теплу погоду в енергосистемі виникає профіцит електроенергії у денні години, тому зараз бажано користуватися енергоємними приладами саме вдень.

З настанням весни в Україні зросли обсяги генерації з одного джерела. Публікація з'явилася у Telegram-каналі "Укренерго".

"Від початку березня ми почали закликати до користування потужними електроприладами у денні години, хоча взимку – навпаки радили вмикати їх вночі. Такі зміни відбулись завдяки впливу погодних факторів на ситуацію в енергосистемі. Передусім – через різке зростання обсягів генерації на сонячних електростанціях", – пояснили в пресслужбі.

В "Укренерго" поінформували, що сумарна потужність імпортованих в Україну сонячних панелей у 2024 році – приблизно удвічі більша, ніж у 2023 році. Крім того, тепла погода та працююче централізоване опалення в будинках викликали зниження рівня енергоспоживання у денний час, після ранкового піка споживання і перед вечірнім, додали в компанії.

Нагадаємо, вже за кілька місяців частина українців сповна відчує на собі тягар тарифу на електроенергію. Для тих, хто користується електроопаленням, наразі ціна має пільгову частину. Вже з 1 травня ситуація зміниться – пільгового тарифу більше не буде.