Сирський сказав, що станеться у разі повної зупинки військової допомоги від США

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив те, що варто розраховувати на свої сили

Допомога Україні від партнерів має "вирішальну роль". Проте наша країна вже демонструє суттєві успіхи у власному виробництві озброєнь.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю LB.ua. За його словами, допомога з боку США зменшилась.

"Підтримка партнерів, звичайно, має вирішальну роль. Особливо, коли нам допомагали Сполучені Штати Америки. Зараз допомога з боку Сполучених Штатів зменшилась. І основна допомога йде від наших партнерів у Європі", — заявив Сирський.

Україна має розраховувати на свої сили

Він зазначив, що Україна має розраховувати і "на свої сили". Головнокомандувач каже, що ми маємо успіхи у виробництві артилерії.

"Доволі суттєві успіхи у РЕБі. Ми прогресуємо — вже партнери вивчають наш досвід. БПЛА, знову ж таки. Стільки моделей, типів різних БПЛА, які вражають противника і на тактичному, і на оперативному, і на стратегічному рівні", — підкреслив Сирський.

Чи впорається Україна, якщо США припинить допомогу

На запитання, чи впорається Україна у разі повної зупинки американської допомоги, командувач відповів: "Так, звичайно. Але партнерська підтримка обов’язкова".

Сирський відповів і на питання, скільки часу потрібно для того, щоб ми – з погляду виробничих потужностей — змогли розраховувати тільки на власні сили і без підтримки партнерів.

"За моїми оцінками, цей процес протягом останнього року дуже швидко просунувся вперед. Я думаю, що цей рік також дасть нам значний поштовх, тому що ми, в принципі, увійшли в такий, скажімо, форсажний режим роботи. І сама обстановка вимагає напруження всіх наших сил. Всі це розуміють", — сказав головнокомандувач ЗСУ.

Призупинення допомоги США — що відомо

На початку березня стало відомо, що США призупинили постачання озброєння та обмін розвідувальними даними з Україною. Відновити підтримку вдалося після багатогодинних переговорів між США і Україною в Саудівській Аравії 11 березня.

Як пояснював Зеленський, для України небезпечно, якщо Штати повернуться спиною до неї. Нещодавнє відновлення підтримки було важливим для Києва.

Раніше "Телеграф" писав, про що США та Росія будуть говорити 10 квітня.