Состояние мировых богачей выросло на рекордную сумму после заявления Трампа о "паузе" в тарифах (инфографика)

"Телеграф" показал, как это выглядит в цифрах

Состояние самых богатых людей мира за день выросло на рекордные $304 млрд после объявления Дональдом Трампом 90-дневной паузы в тарифах. Больше всего — на 36 млрд долларов — выросло состояние Илона Маска, за ним следом Марк Цукерберг, который разбогател почти на 26 млрд.

Об этом сообщает Bloomberg Billionaire Index. Там отметили, что это рекордный однодневный скачок в истории индекса миллиардеров агентства.

Увеличение состояния обусловлено скачком стоимости акций компаний, принадлежащих миллиардерам, которые входят в индекс Bloomberg.

Данные приводит Bloomberg Billionaire Index. Фото — "Телеграф"

Больше всего выросло состояние Илона Маска (+$35.9 млрд), Марка Цукерберга (+$25.8 млрд) и Джеффа Безоса (+$18.5 млрд).

Однако этот рост пока не покрыл потери, которые они понесли за последние месяцы. Единственным миллиардером из топ-10 Bloomberg, состояние которого возросло с начала года, стал опытный инвестор Уоррен Баффет.

Что предшествовало

США поставили на паузу дополнительные тарифы для ряда стран. Почти для всех будет действовать 10% пошлины. Об этом сказал сам Дональд Трамп.

Он рассказал, что более 75 стран обратились к представителям США, чтобы решить вопросы, касающиеся торговли, торговых барьеров, тарифов, манипуляций с валютой и нетарифных барьеров. При этом они не приняли никаких ответных мер после решения Вашингтона о тарифах.

"Я санкционировал 90-дневную паузу и существенно снижен взаимный тариф в течение этого периода в размере 10%, что также вступает в силу немедленно. Спасибо за внимание к этому вопросу", — отметил Трамп.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп ввел дополнительные тарифы на импорт товаров из более чем 180 стран.

В частности, такое решение коснулось и Украины. США ввели для страны 10% тарифов. Но, по словам первого вице-премьера, министра экономики Украины Юлии Свириденко, это "не критично" для Украины.

Пока только Китай решился симметрично ответить на тарифы США. В ответ президент Дональд Трамп повысил тарифы на китайские товары до 125%.

Детальнее о том, как на такое решение Трампа отреагировали в мире — читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.